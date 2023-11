Il Vice Sindaco Fortunato Strumbo tiene a informare la cittadinanza che la Protezione Civile Regionale ha emesso un messaggio di allerta meteo di livello arancione per il comprensorio di Cirò. L’allerta sarà in vigore dalle ore 00:00 del 23 novembre 2023 fino alle ore 24:00 dello stesso giorno.

Secondo le previsioni, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, con prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

In via precauzionale, tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse per l’intera giornata del 23 novembre. Questa decisione mira a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, considerando la possibilità di fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, con conseguenze rilevanti.

Per garantire la sicurezza pubblica, si raccomanda di limitare gli spostamenti a quelli assolutamente indispensabili, evitando condotte di guida che potrebbero essere estremamente pericolose con la pioggia.







Il Comune di Cirò invita la comunità a seguire costantemente gli aggiornamenti meteorologici e a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali della Protezione Civile Regionale. La collaborazione e la prudenza di ogni cittadino sono fondamentali per affrontare al meglio le sfide che potrebbero derivare da questo evento meteorologico avverso.

Restiamo uniti e solidali per fronteggiare insieme eventuali situazioni di emergenza.