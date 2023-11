La Protezione Civile Regionale ha emesso un messaggio di allerta meteo di livello arancione per il comprensorio di Cirò Marina, valido dalle ore 00:00 del 23 novembre 2023 fino alle ore 24:00 dello stesso giorno. Le previsioni indicano la possibile presenza di precipitazioni da sparse a diffuse, con carattere prevalente di rovescio o temporale. Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica frequente, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

In via precauzionale, tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse per l’intera giornata del 23 novembre. Questa decisione mira a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, considerando la possibilità di fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, con conseguenze rilevanti.

Particolare attenzione è richiesta in quanto sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi persistenti, con conseguenze rilevanti. Inoltre, si segnala la possibilità di fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni.

Il Vice Sindaco invita la cittadinanza alla massima cautela, soprattutto coloro che vivono o svolgono attività nei piani terra ed in quelli interrati, considerando il non escludibile rischio di allagamenti. Si consiglia di limitare gli spostamenti a quelli assolutamente indispensabili, evitando condotte di guida che potrebbero risultare estremamente pericolose con le precipitazioni in corso. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai sottopassi viari.

La collaborazione di tutti è fondamentale per fronteggiare al meglio le eventuali criticità derivanti dalle avverse condizioni meteorologiche. Si raccomanda di seguire attentamente gli aggiornamenti forniti dalla Protezione Civile Regionale e di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza personale e degli altri.







ADVERTISEMENT

Il Vice Sindaco Mercuri conclude l’appello con l’auspicio che la cittadinanza adotti comportamenti responsabili e che si manifesti un alto senso di solidarietà in caso di necessità, affinché la comunità possa superare con serenità l’evento meteorologico in arrivo.

Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in risposta all’Allerta Meteo

Il Vice Sindaco Pietro Francesco Mercuri ha emesso il Messaggio di Allertamento n. 360 il 22 novembre 2023, annunciando l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in risposta alle previsioni meteorologiche avverse. L’allerta, con codice arancione, è stata diramata in seguito al Messaggio di Allertamento Unificato – Fase Previsionale del 22 novembre 2023.

In base all’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, e a disposizioni successive, il Vice Sindaco ha preso questa decisione considerando la necessità di coordinare le risorse e le attività di soccorso per affrontare le criticità legate alle previste precipitazioni, rovesci intensi, attività elettrica frequente, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Il C.O.C. sarà attivo dalle ore 00:00 del 23 novembre 2023 fino alle ore 24:00 dello stesso giorno o fino al termine dell’allerta meteo. Troverà ubicazione presso la sede comunale di Cirò Marina, in Piazza Kennedy, n. 1, a Cirò Marina (KR). In caso di emergenza, la cittadinanza è invitata a contattare il numero di emergenza cellulare 334/6040355.

Le funzioni principali del C.O.C. includono la coordinazione delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, il censimento dei danni, la gestione delle risorse materiali e umane, il coordinamento dei servizi essenziali e la gestione delle informazioni attraverso una struttura informatica dedicata.

Il decreto del Vice Sindaco prevede anche l’attivazione di diverse funzioni all’interno del C.O.C., ciascuna affidata a un referente responsabile, con l’obiettivo di garantire un intervento tempestivo ed efficace. Le funzioni coinvolgono aspetti tecnici, sanitari, di volontariato, materiali e mezzi, servizi essenziali, viabilità e strutture operative locali.

Il Vice Sindaco Mercuri ha sottolineato l’importanza della collaborazione di tutte le componenti della comunità, delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato per affrontare al meglio la situazione di emergenza. Il decreto verrà trasmesso alle autorità competenti, compresa la Prefettura, il Comando Stazione Carabinieri di Cirò Marina e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone, oltre alle associazioni di volontariato del territorio.

Il Comune di Cirò Marina si appresta ad affrontare con determinazione e organizzazione le possibili criticità derivanti dalle avverse condizioni meteorologiche, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il benessere della comunità.