La Nuova Pallavolo Bisignano vince tre a zero, ma che fatica!

Maria Concetta Restuccia Carla Ciccopiedi

Come nel più classico dei discorsi tra amici alla fine di una qualsiasi partita: <<com’è andata>>? <<Partita dominata, giocata benissimo>>. Risultato? <<Hanno vinto gli altri>>.

E’ con questo carino, e spesso ripetuto, botta e risposta tra un qualsiasi gruppetto di amici in un dopo gara che si riassume la partita tra la Punta Alice e la Nuova Pallavolo Bisignano, valevole per la settima giornata del Campionato Regionale di Serie D, vinta 3-0 dalla squadra ospite.







ADVERTISEMENT

Le cosentine si presentano al match con i favori dei pronostici vista anche la classifica che le vede seconde ad un solo punto dalla capolista Cinquefrondi. Ma in campo è tutta un’altra storia. La Punta Alice entra in campo sfoderando una prestazione all’altezza delle avversarie ma non riesce a far suo il set, terminato col parziale di 19/25. Tra le padroni di casa qualche errore in battuta di troppo, determinante ai fini del risultato finale. Resta la prestazione positiva.

Secondo set. Forse il migliore, in termini di prestazione e di carattere, giocato fino ad ora dalle ragazze biancoblu. Spesse volte in vantaggio nei parziali, le ragazze del duo Fuscaldo-Ferrari hanno fatto divertire il pubblico presente sugli spalti con giocate interessanti che hanno messo in seria difficoltà la forte ed esperta compagine bisignanese. Un errore di distrazione e qualche altro errore in battuta hanno fatto sì che il set terminasse col risultato di 22/25 per le ospiti.

Col morale a pezzi dopo una prestazione super ma senza vittoria, il terzo set sembrerebbe incanalarsi facilmente dritto verso una direzione, quella della Volley Bisignano. Invece Parrilla e compagne non mollano e trovano una reazione d’orgoglio inaspettata che le porta a giocarsi il set quasi alla pari trovandosi anche questa più volte in vantaggio. Set che termina, comunque, con la vittoria del Bisignano col parziale di 22/25.

Nulla da recriminarsi, dunque, per le ciromarinesi, forti anche dell’assenza di Manila Riga, che ai punti avrebbero di sicuro meritato qualcosa e che hanno sicuramente ben figurato di fronte ad un’altra pretendente, affrontata fino ad ora, pronta per il salto di categoria. Dal canto suo, il Bisignano ha dimostrato nonostante le difficoltà avute nella gara odierna di meritare la classifica che, dopo questa gara, la vede al primo posto in condominio con il Cutro dopo che il Cinquefrondi è stato sconfitto per 3-2 nello scontro diretto contro la Costa Viola.

A fine gara si esprime Eva Amato: <<abbiamo iniziato bene, con determinazione e grinta peccando in qualche errore di ricezione e battuta>>. La centrale della Punta Alice continua: <<riconosciamo la forza dell’avversario e siamo contente della prova. Il risultato non rispecchia quanto successo in campo ed è per questo motivo che non dobbiamo scoraggiarci ma, anzi, continuare a lavorare bene per ottenere risultati>>.

Nella prossima giornata sarà derby per la Punta Alice: al Palakrò la squadra dei coach Fuscaldo e Ferrari affronteranno la Pallavolo Crotone, in un match ricco di contenuti tra due società che nella provincia sono le più longeve, assieme alla Pallavolo Cutro. Hanno entrambe bisogno di punti. Chi la spunterà?