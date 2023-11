Giunto alla sua nona edizione a Cirò, presso il centro servizi in zona Cappella, patrocinato dal comune di Cirò, pro loco Luigi Lilio, pro loco Cirò Marina e organizzata dalla compagnia” La Torre”.

“Un calendario per dare spazio al divertimento, ma anche alla riflessione su temi di grande importanza, una proposta di Teatro per tutti, che dà spazio a diverse voci, linguaggi e narrazioni, saremo felici- scrivono in una nota gli organizzatori- fare questo viaggio insieme”. Ad aprire la rassegna il 26 novembre la compagnia teatrale “Il teatro dei visionari” di Cosenza con la commedia “Sindaco per amore” con la regia di Ivana Lindia. Seguirà il 3 dicembre l’associazione culturale” Amici del teatro Vittoria” di Ragusa con la regia di Vito Mauro Pinizzotto. Il 10 dicembre sarà la volta della compagnia teatrale “Mamme” con la commedia “ Occhjiu cogghija e no Jistigna” diretto dalla stessa compagnia di Crotone. La rassegna proseguirà con l’anno nuovo il 14 gennaio con la compagnia teatrale “Codex 8 & 9” che presentano la commedia ”La Papessa” con la regia di Gianpiero Garofalo di Cosenza. Seguirà il 28 gennaio con “A Carbinera” della compagnia teatrale” Hercules” di Catanzaro diretto da Piero Procopio. Il 4 febbraio sarà la volta della compagnia “Gli Spettinati “di Bari con la commedia” A Qualunque costo “diretto da Mario Lasorella. Seguirà il 25 febbraio “L’Amico dei sordi” della compagnia teatrale “Giovanni Vercillo” di Catanzaro diretto da Raffaele Paonessa. Chiuderà la rassegna il 17 marzo con uno spettacolo della compagnia “Gruppo teatrale la Torre” a cui seguirà la premiazione della rassegna teatrale “Sipario D’Inverno- Premio Filottete”.