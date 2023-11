Share on Twitter

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la sezione di Cirò Marina commemora le vittime con una messa e un omaggio floreale.

Il 2023 segna un momento significativo per l’Associazione F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), con il passaggio di consegne da Anna Russo a Antonietta Castiglione per il biennio 2023-2025. Questo cambio di leadership promette di portare nuove energie e prospettive, mantenendo l’impegno costante nella promozione, coordinazione e sostegno delle iniziative delle donne impegnate nelle Arti, nelle Professioni e negli Affari.

La F.I.D.A.P.A., parte della BPW International, si impegna a unire donne coinvolte in affari e professioni, con l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative delle donne in tutto il mondo. La federazione promuove attivamente contatti e scambi che valorizzino la creatività, la professionalità e l’impegno delle donne in questi settori.







Inoltre, l’associazione si dedica alla sensibilizzazione su questioni cruciali, come dimostrato dalle iniziative messe in atto in occasione della giornata internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne, il 25 novembre 2023.

Per commemorare questa giornata, la sezione di Cirò Marina ha organizzato una messa presso la chiesa di San Nicodemo Abate, dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin. Dopo la cerimonia religiosa, è stato deposto un commovente mazzo di fiori sulla panchina Rossa, situata sul lungomare sud, di fronte a Malibù. Questa iniziativa simbolica ha contribuito a onorare la memoria delle vittime di violenza di genere.

Parallelamente, l’associazione ha realizzato un opuscolo informativo e di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne. Questo prezioso documento, distribuito alle classi superiori 4 e 5 dell’Istituto G. Gangale di Cirò Marina, è stato prodotto in 190 copie. L’opuscolo affronta argomenti cruciali, tra cui le diverse tipologie di violenza – fisica, psicologica e sessuale. Inoltre, fornisce una guida pratica su come prevenire, difendersi e denunciare la violenza, incoraggiando la consapevolezza e la responsabilità.

L’Associazione Fidapa dimostra così il suo impegno costante nella lotta contro la violenza di genere, contribuendo a costruire una società in cui le donne possano prosperare senza temere per la propria sicurezza e dignità. Il passaggio di consegne è il prossimo capitolo di questa missione, promettendo continuità e innovazione nella lotta per un mondo più equo e giusto.