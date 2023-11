Il progetto mira a migliorare la raccolta e promuovere il riciclo, coinvolgendo spiagge, attività ricettive e scuole.

Cirò Marina può gioire di un nuovo traguardo nella promozione della sostenibilità ambientale grazie al successo ottenuto nel Bando ANC-CoReVe. Il nostro ente è stato ammesso al contributo mirato allo sviluppo della raccolta differenziata del vetro, un risultato che riflette l’impegno costante e la dedizione verso una comunità più verde.

Il consigliere delegato all’Ambiente, Andrea Mistretta, ha annunciato con entusiasmo l’esito positivo di questo progetto, sottolineando la sfida quotidiana nel confrontarsi con le sfide della comunità senza mai perdere di vista l’obiettivo principale: migliorare la raccolta, incentivare il riciclo e promuovere il riuso.

L’importo complessivo di Euro 58.328,20, finanziato da ANC e dal Consorzio Recupero del Vetro, sarà destinato all’acquisto di nuovi mastelli, carrellati e cassonetti per la raccolta del vetro. La sostituzione dei mastelli del vetro per le utenze domestiche non solo migliorerà l’efficienza del processo ma contribuirà anche a valorizzare il decoro della cittadina. Carrellati e cassonetti saranno strategicamente posizionati per potenziare la raccolta del vetro presso spiagge, attività di ristorazione e ricettive, inclusi gli stabilimenti balneari.

Questo successo non sarà solo un beneficio per gli incaricati alla raccolta, ma anche un passo avanti nell’ottica della massima collaborazione per il bene comune.

Un elemento chiave del progetto è la campagna di sensibilizzazione e comunicazione rivolta ai cittadini, partendo dalle scuole e coinvolgendo i giovani. Si prevede la realizzazione di uno spot pubblicitario dedicato al riciclo del vetro, da diffondere attraverso radio, televisioni, e la carta stampata locale. La campagna si estenderà su tutti i canali social e i gruppi collegati al territorio di Cirò Marina.







Inoltre, il progetto prevede giornate di educazione ambientale presso le scuole di primo e secondo grado del territorio comunale. Durante queste giornate, saranno distribuiti gadget per stimolare il coinvolgimento degli studenti più giovani, contribuendo così a formare le nuove generazioni su tematiche cruciali legate alla sostenibilità ambientale.

Il sindaco Sergio Ferrari ha espresso profonda soddisfazione per il risultato raggiunto a favore della comunità e ha rivolto sincera gratitudine al consigliere Mistretta per il suo instancabile impegno. Cirò Marina sta dimostrando con azioni concrete il suo impegno verso un futuro sostenibile, un passo alla volta.