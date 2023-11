di Dina De Marco

Passeggiare per Trastevere, in via dei salumi 53, a Roma e trovarsi orgogliosamente stupiti nella mostra di Sempre Lucida, E FIN QUI, NESSUNO ANCORA HA CAPITO NIENTE, all’up Urban Prospective Factory a cura di Luca Mazzone, è stato un piacere e non solo, perché l’arte deve stupire per essere arte, deve sorprenderti e renderti felice.

Sì, ORGOGLIOSAMENTE, perché l’artista è la nostra conterranea Sara, (buon sangue non mente). I turisti si fermano attratti dai bozzetti, dalle stampe ,dai quadri e chiedono, scelgono si complimentano;d’altra parte Roma in questo periodo è piena di gente che vuole vivere d’arte.

Che bello sapere che tanti giovani artisti ciromarinesi esprimono il loro talento anche nelle grandi città.

Sempre Lucida ha esternato il suo lato artistico sin da piccola quasi a voler condividere con noi quanto una donna ha in sé: maturità e leggerezza, semplicità e aggressività, stupore e concretezza.







Una mostra originale, fresca, un po’ curiosa; stupiscono i colori, i soggetti, i messaggi impliciti, che Sempre Lucida espone con tanta semplicità e poesia.

Noi ti ammiriamo e ti stimiamo Sempre Lucida perché sei sempre te stessa, coerente e…sui generis.