E’ nata la band dedicata ad Eros Ramazzotti dal titolo:”Cuori Agitati” l’unica nella provincia di Crotone grazie al cantante cirotano Nicodemo Scerra. La neo Band è composta da Nicodemo Scerra Front Man del gruppo, Enzo Gentile alla tastiere ,Tony Leto chitarra elettrica , Giuseppe Frazzetto al basso , Nicola Montalcino Batterista , Anastasia Papaleo e Francesca Geraldi coriste e supporto vocale nei duetti della neo-Band. “Siamo un gruppo crotonese- scrive in una nota il cantante Scerra- e abbiamo già in programma un tour estivo per il 2024; La band prosegue Scerra- si chiama “Cuori agitati” e ripercorre tutti i grandi successi di Eros Ramazzotti dagli inizi della sua carriera ad oggi, idolo di noi giovani e, non a caso è stato scelto per rappresentare un po’ la nostra anima”. Il gruppo è anche presente su Facebook la cui pagina è una Tribut band alle canzoni di Eros Ramazzotti, ed è nato il 28 ottobre 2023, in occasione del 60º compleanno di Eros Ramazzotti. Sono passati 39 anni da quando l’artista Ramazzotti debuttò al festival di Sanremo nel 1984, trionfando tra le giovani proposte, con la canzone “Terra Promessa”, e da allora è stato un continuo cavalcare le onde del successo, diventando l’idolo dei giovani e della canzone italiana conosciuto il tutto il mondo. Anche il cantante Nicodemo Scerra sin da giovane nel suo repertorio musicale, non mancavano mai le canzoni del suo idolo, portandolo in tutte le piazze del crotonese durante i suoi concerti, tanto da far nascere oggi una Band a lui dedicata.







