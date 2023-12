LA VOCE DEL MARE.



IL MARE E’ COME L’ANIMA. E NON FA SILENZIO MAI, NEMMENO QUANDO TUTTO TACE

Il Circolo LaAV di Cirò marina, dà vita al nuovo evento, con la collaborazione della lega navale sez. Cirò Marina; quale argomento migliore se non IL MARE.

Ringraziamo i soci ed in particolare il presidente Pasquale Martire.

Si intrecciano letture di vari autori, testimonianze dirette e musiche del chitarrista Mario Contosta.

Questo è l’ultimo evento del circolo, per l’anno 2023, anno in cui si è celebrato il decennale e che ci motiva a progettare, per il futuro, altre attività di volontariato per la promozione della lettura ad alta voce ; continuano i progetti con le scuole e con centri di aggregazioni presenti sul territorio ora più che mai ,visto che siamo finalmente riconosciuti Organizzazione di Volontariato del terzo settore A LIVELLO NAZIONALE.

LaAV cresce e con l’organizzazione Nazionale cresciamo anche noi; l’entusiasmo, le idee, il servizio di volontariato non mancano.

Abbiamo avuto tanti consensi dal nostro territorio e chiediamo ancora più partecipazione e collaborazione. Il nostro circolo è aperto, disponibile ed in continua crescita. Vi aspettiamo.

Pagina fb:circolo laav di cirò marina

Mail: laav.ciromarina@gmail.com

Cell:3296119514 Dina

3791980571 Salvatore







