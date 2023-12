La serata della festa dell’Immacolata e stasera, miglia di persone, famiglie, giovani, bambini, si sono ritrovate in piazza Diaz (ieri sera) e nel centro storico (stasera) per assistere all’accensione di migliaia di luci che hanno illuminato a giorno le serate. Le luci come simbolo di vita, di partecipazione, di piacere di stare insieme e per qualche momento sognare una vita più serena, più calda, in attesa che la festività del Santo Natale, porti nelle case di ognuno quella tanto desiderata e invocata pace e gioia di vivere insieme. Due luoghi che hanno dato il via agli eventi di questo mese di dicembre dove, merito anche della numerosa partecipazione “l’incanto e la magia del Natale” sicuramente unirà la fantasia dei bambini, degli adulti e di quanti anche se per un attimo si fermeranno ad ammirare lo scintillio della loro luce per trovare quel senso intimo di comunione con se stessi e con gli altri. Come dicevamo, dopo il grande successo dell’accensione dell’albero, stasera è stata la volta dell’inaugurazione del “borgo incantato” che ha interessato la 𝒛𝒐𝒏𝒂 𝑳𝒖𝒏𝒈𝒐𝒎𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒂 𝒗𝒊𝒂 𝑳𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊𝒂; 𝒗𝒊𝒂 𝑴. 𝑳. 𝑲𝒊𝒏𝒈; 𝑷𝒊𝒂𝒛𝒛𝒆𝒕𝒕𝒂 𝑷𝒆𝒔𝒄𝒉𝒆𝒓𝒊𝒂; 𝒗𝒊𝒄𝒐 𝑽° 𝑽𝒊𝒕𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝑬𝒎𝒂𝒏𝒖𝒆𝒍𝒆, 𝑷𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒄𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒂 𝑳𝒖𝒄𝒊𝒂. Il mtaglio del nastro da parte del Sindaco, Sergio Ferrari attorniato da tanti bambini ha dato così il via al passeggio fra stand natalizi, luci e fiori, ottimamente programmati dal consigliere delegato allo spettacolo, Francesco Affatato, coadiuvato e collaborato dalle famiglie dei vari istituti scolastici locali e scuole paritarie che hanno donato addobbi per rendere le vie del centro storico più accattivante, ma anche di alcuni sponsor. Tutto questo, come più volte ribadito dal Sindaco, Sergio Ferrari per conto anche di tutta l’amministrazione Comunale, per “rendere le festività un periodo memorabile, ricco di atmosfera festosa e solidarietà.” Partono così i primi significativi eventi di queste prossime festività Natalizie che prevede l’organizzazione di mercatini natalizi, spettacoli teatrali, concerti e iniziative culturali, nella speranza che veda una solidale partecipazione della comunità a favore della condivisione.







ADVERTISEMENT