La magia del Natale ha preso vita alla scuola dell’infanzia “Un Mondo a Colori”, grazie all’iniziativa speciale della no-profit “SHOT GUN LE MC BRVTIVM” e al loro evento unico: “Babbo Natale in Moto Itinerante”. Un giorno indimenticabile che ha portato gioia e sorrisi ai piccoli studenti, rendendo la stagione natalizia ancora più speciale.

La scuola dell’infanzia è stata il palcoscenico di un evento straordinario quando i Babbi Natale in moto hanno fatto il loro ingresso, scortati dall’Arma dei Carabinieri, anch’essi in sella alle loro moto. La scena ha catturato l’attenzione di grandi e piccini, creando un’atmosfera di eccitazione e attesa.

I Babbi Natale in moto, oltre a distribuire doni e caramelle, hanno portato con sé un carico di sorrisi e emozioni. La generosità e la dedizione di queste persone straordinarie, che hanno scelto di dedicare il loro tempo per portare la felicità ai bambini, hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria di tutti i presenti.

Un ringraziamento speciale va al Presidente dell’associazione “SHOT GUN LE MC BRVTIVM” e a tutti i suoi membri, che con entusiasmo e spirito natalizio hanno reso possibile questo evento unico. La presenza dell’Arma dei Carabinieri ha aggiunto un tocco di ufficiale al giorno, sottolineando l’importanza dell’iniziativa.







I volontari, le famiglie dei bambini e tutti coloro che hanno contribuito hanno giocato un ruolo fondamentale nel rendere questa giornata indimenticabile. Oltre alla distribuzione di regali, l’evento si è concluso con balli, canti e una gioiosa celebrazione collettiva.

L’evento “Babbo Natale in Moto Itinerante” non ha solo portato regali materiali, ma ha anche regalato momenti di pura felicità e condivisione. La comunità si è unita in un abbraccio caloroso, dimostrando che il Natale è davvero un momento magico che può unire le persone e diffondere amore e gioia in modi straordinari. Che questa esperienza possa essere un ricordo duraturo per i bambini della scuola dell’infanzia “Un Mondo a Colori” e per tutta la comunità che ha partecipato a questo indimenticabile evento natalizio.