E’ stato promosso dal Lions Club Cirò Krimisa, un “Incontro con l’Autrice Mariella Damiani”. Introdotto dal presidente del Service, Maria Caligiuri, dopo i saluti del presidente del Club, Antonio Aloisio, si è concluso con l’intervento di Filomena Zungri, Presidente di zona. Il dialogo con l’autrice è stato inserito nell’ambito dell’attività culturale “INCONTRO CON L’AUTORE”, che il Lions Club Cirò Krimisa, da tempo promuove per favorire un sempre maggiore stimolo a leggere per la collettività e gli studenti. Infatti come è stato detto dalla stessa presidente del service, Maria Culigiuri, c’è un sempre maggiore disinteresse verso la lettura. In quest’ottica, dopo le introduzioni del cerimoniere, Rocco Sotira, è stato presentato nella serata di oggi davanti un folto pubblico, il primo appuntamento con la scrittrice MARIELLA DAMIANI, presso la Sala Conferenze a Palazzo Porti. Incalzata dalla domande di Maria Caligiuri, Maria Damiani, per i più, Mariella Damiani, nata a Lamezia Terme, ha insegnato materie letterarie per tantissimi anni a Cirò Marina, dove, a parte l’insegnamento che ha amato sempre moltissimo, si è dedicata alla scrittura componendo favole, fiabe, filastrocche e soprattutto sceneggiature per rappresentazioni teatrali messe in scena nella Scuola stessa. Dal 2010, anno in cui è andata in pensione, si è dedicata ancora di più alla scrittura dando alle stampe il romanzo “Ogigia” e pubblicando un altro romanzo breve, “Ad un soffio dai binari” sull’infanzia della madre e, infine, Tre Parole. Tre lavori che attraverso anche della lettura di alcuni brani letti da Giulia Pugliese, Antonio Vitetti e la stessa presidente di zona, Filomena Zungri, hanno fatto emergere un quadro del suo narrare che “fà conoscere e capire il senso della storia anche senza vedere”. Uno stile variegato, riconoscibile che spesso porta il lettore a conoscere e vedere meglio il momento, le circostanze e la storia dei protagonisti, che possono fare trarre considerazioni e spunti nel lettore, offrendo confronti con tanti momenti della vita che in un modo o nell’altro ognuno di noi ha vissuto o vive. La serata è stata inframmezzata da momenti musicali a cura del duo Mariacarla Murano e Giuseppe Martino, molto apprezzati. Tre lavori letterari sicuramente da leggere, perché mettono a nudo storie, momenti di vita, situazioni di ogni tempo con pacatezza e sentimento.







