Oggi, alle ore 19:15, una segnalazione alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone ha portato all’intervento tempestivo in via G. Falcone, dove un’auto Mercedes è stata avvolta dalle fiamme nel parcheggio alle spalle del Palamilone.

Il conducente della vettura, mentre si trovava nel traffico cittadino, è stato avvertito da passanti e automobilisti dell’incendio sotto il veicolo. In un atto coraggioso per evitare danni ulteriori, ha prontamente diretto la sua auto in un parcheggio, abbandonandola prima che l’incendio potesse aggravarsi.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, spegnendo le fiamme che avevano coinvolto la Mercedes e raggiunto anche una Fiat Punto parcheggiata nelle vicinanze. La prontezza d’azione ha contribuito a evitare danni più gravi e a preservare la sicurezza della zona.







In aggiunta all’intervento dei vigili del fuoco, sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri per effettuare i necessari rilievi e accertamenti. L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra le forze di soccorso e la prontezza dei cittadini nel gestire situazioni di emergenza.

Si attendono ulteriori dettagli sull’origine dell’incendio e sulle circostanze che lo hanno innescato. Nel frattempo, il coraggio del conducente nel prendere decisioni tempestive ha contribuito a limitare i danni e a garantire la sicurezza della comunità locale.