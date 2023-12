Le incantevoli opere della poetessa Giusy Nisticò hanno trovato casa sulla rinomata piattaforma culturale IWA “Pjetër Bogdani”, un’Associazione Internazionale di pubblicazioni con sede a Bruxelles e Pristina. L’articolo introduttivo è stato magistralmente redatto dal poeta e scrittore Jeton Kelmendi, coordinatore della piattaforma online “Bogdani”. A sottolineare l’eccezionale talento di Giusy, i versi sono stati tradotti in lingua albanese dalla poetessa internazionale Anila Dahriu, figura di spicco nella diffusione della poesia non solo in Italia ma anche all’estero.

La lettura dell’anima poetica di Giusy Nisticò si traduce in “un’anima serena e riflessiva”, che evoca una straordinaria resistenza, dove il poeta affronta la realtà con uno sguardo inizialmente sfocato, successivamente chiaro, navigando in un mare tranquillo dove la pace regna sovrana e trionfa sulle battaglie delle sue opere principali. Giusy si presenta come una sirena che ci avverte con la sua voce potente, senza fermarsi, anche quando le voci oscure cercano di ostacolare il suo cammino.

Attraverso la lettura delle poesie dei suoi libri, emerge l’idea che la nascita di un poeta sia un privilegio, dove trasparenza, verità e fedeltà sono doni che si sviluppano. Queste qualità, trasmesse attraverso le parole, restano intatte con sfumature che si immergono in tutte le tonalità dei colori. Il suo spirito pone molte domande sulla vita, interrogativi senza risposta che rimangono nella profondità del nostro io, spingendoci poi a gridare poiché la poesia è libera e trasmette i suoni dell’anima.

Giusy scrive liberamente, senza limitare lo spirito. Le sfumature della vita emergono come i richiami e le note del suo entendimento. Alcuni cercano di nascondere queste sfumature dietro maschere e festini, svalutando l’insignificante. Ma Giusy, con le sue parole così sincere, rileva la forza interna che lotta seguendo principi e valori per vivere ogni giorno.

L’autrice tratta la parola “amore” come un cristallo che brilla e riflette come un incantesimo. L’amore è la forza che abbraccia l’universo, come leggiamo nelle poesie di Giusy Nisticò. Non ha bisogno di frasi complesse per sofisticare la poesia. I sentimenti sono come l’alba di ogni mattino, verso la quale tutti guardano in alto, ribellandosi direttamente al tempo ipocrita dichiarando una guerra implacabile.

Attraverso la poesia di Giusy Nisticò, abbracciamo la vita sublime con tanto amore e passione, risolvendo i nodi dell’anima e trovando la forza per intraprendere un cammino dignitoso. La poesia di Giusy è un riflesso autentico e tangibile della sua verità, una verità che ci rende più forti nel perseguire la nostra strada.

Poezi nga Giusy Nisticò, Itali

Giusy Nisticò

Të lexosh shpirtin poetik të Giusy Nisticò do të thotë të kesh” një shpirt të qetë dhe të çiltër”, i cili të kujton një durim të jashtëzakonshëm, ku poeti përballet me realitetin në faqet e tij,në fillim me një sy tjetër, së pari të paqartë dhe më vonë ngadalë ngadalë, në një det të qetë ku paqja mbretëron dhe fiton betejën me kryeveprat e veta .Giusy është një sirenë që na paralajmëron me zërin e saj të fortë, dhe vazhdon nuk ndalet, edhe nëse zërat e errëta përpiqen të shtypin rrugën e saj. Duke lexuar poezitë të librave të botuara nga mikja ime , mendova se lindja e një poeti është një privilegj, ku transparenca, e vërteta, besnikëria janë dhurata që lindin tek ta.Koha nuk i transmeton ato menjëherë, po mbeten të virgjëra me fjalët tona që dalin dhe depërtojnë në të gjitha nuancat e ngjyrave . Ndërkaq shpirti na shtron shumë pyetje për jetën, të cilat nuk gjejnë përgjigje dhe mbeten në thellësinë e egos sonë, që pastaj na shtyjnë të bërtasim sepse poezia është e lirë dhe transmeton tingujt e shpirtit. Një ndjenjë që drejton mbase një mendim “të dobët”, por me vetëdije se kemi kapërcyer tejkalimin e komplikimeve, që jeta na jep si provë. Ndë rsa gjithmonë kemi synime në ekzistencën tonë tokësore .

Çfarë jemi nëse heqim dorë? Ato ndihmojnë për të ngritur dhe dhënë një kuptim unik për pjesët që ngjiten në këtë jetë mbytëse, të përbërë nga paragjykime nga ana

tjetër forca e brendshme tek ne, lufton fort, duke ndjekur parimet dhe vlerat për të jetuar çdo ditë. Këtë veti të veçantë nuhas në fjalët kaq të sinqerta tek kumbojnë dhe burojnë kaltërsinë e brendshme të tyre.

Giusy shkruan pa lidhur dhe kufizuar shpirtin ,nuancat e jetës janë si klithmat dhe lemzat e kuptuarit të saj. Ndokush i fsheh me fanatizëm duke veshur maskat e karnavaleve dhe hyjnuar të pavlerën në vlerë.







Tek autorja fjala dashuri është si një kristal që shkëlqen dhe reflekton si një magjepsje. Dashuria është forca që përqafon universin është ajo që lexojmë me pak fjalë në poezinë e Giusy Nisticò, nuk ka nevojë për fraza të fortifikuara për të sofistikuar poezinë. Ndjenjat janë si agimi i çdo mëngjesi drejt të cilit të gjithë shikojnë lart, në një fakt të vërtetë: rebelim i drejtpërdrejtë me kohën hipokrite duke i shpallur luftë të pamërshirshme. Për t’i dhënë sens asaj që do të thotë të besosh? Të besosh në një jetë sublime me aq shumë pasion për të dhe poezinë , e cila na ndihmon të zgjidhim nyjet e shpirtit dhe si shpërblim na bën më të fortë drejt rrugës sonë, drejt një jete dinjitoze, që gjithëmonë të rëfejmë dhe shkruajmë të vërtetën e saj .

Nga ANILA DAHRIU

–Kënd

Një klithmë dashurie e mbyllur në zbrazëti,

Merr krahë nën degët e zemrës.

Zotëruse dhe e vetmuar,e ëmbël dhe eksenziale,

Vlon në fragjilitetin e kohës,

Dëshira të pafundme,

motivet dhe pasionet

Fshijnë më në fund iluzionet

Duke përforcuar magjinë e fatit të dashuruarve.

-Shenjat

Sublime melodia e ditës si një piumë e lehtë ylberësh.

Mbi një botë ireale për t’u zbuluar

Përciell qetësinë e natës.

Jeta shndrit,

Kurorëzon dhe zbeh një imazh të gabuar dikur,

Ndryshimet përciellin ulërimën e qiellit

Tek shpërthen në ngjyra.