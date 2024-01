E’ tornato a risplendere il sole sul Presepe Vivente che regala ancora tante emozioni a Strongoli. La suggestiva manifestazione di tradizione ventennale, giunta all’undicesima edizione, si è regolarmente svolta come da programma nelle serate del 26 e 27 dicembre nella suggestiva cornice dello storico Castello. Si è registrata una grande affluenza di visitatori che hanno ammirato la bellezza di una grande manifestazione che ha mantenuto il suo fascino; in tanti sono giunti dal comprensorio provinciale.

A Strongoli si è lavorato alacremente e quotidianamente, per rendere idoneo il Castello, nel quale è stata ricreata la vita semplice della piccola Betlemme. Ricostruito con cura meticolosa e con passione, per incantare i visitatori e suscitare stupore e gioia, proprio come nella Notte Santa. Ben 15 stanze sono state animate da scene suggestive e dai numerosi personaggi in costume i quali hanno fatto rivivere i mestieri e le usanze antiche. La cittadina è stata in fermento: si sono preparati costumi, mobili, utensili e addobbi per allestire al meglio le scene. I più emozionati sono stati i personaggi della Sacra Famiglia, composta da “Maria” interpretata da Valentina De Siena, da “Giuseppe” Domenico Cirò ed il piccolissimo Antonio. I Re Magi sono stati impersonati da Martino Gennaro, Gallipani Giuseppe e De Tursi Roberto. Nella capanna non sono mancati il bue e l’asinello.

Il cast: sono stati circa 200 i figuranti, con ambientazione e costumi del tempo della nascita di Gesù. Le scene realizzate: la Sinagoga, il Banchetto, i Panettieri, il Vasaio, le Lav. Fave, Pastori e Contadini, Lavandaie e Sapone, la Capanna, il Fruttivendolo, gli Scribi, le Sarte, le Tappetaie, Ceste e Stoffe, Speziario, Dipanatrici di Lana, Ricamatrici, Bottega Artigiano, Fabbro e Falegname. In questa occasione, così come avvenne già nel 2016, il grande portone è stato spalancato e tutti hanno ammirato la bellezza ed il fascino di una storica e suggestiva struttura insieme all’atmosfera calda del Natale: per gli anziani è stato emozionante rivisitare e ritrovare un luogo in cui in passato hanno avuto un rapporto familiare ed affettivo (nella struttura in passato hanno vissuto famiglie, e molti hanno frequentato le scuole fino agli anni 50), per i giovani è stata invece l’occasione per conoscere questo reperto del patrimonio storico-artistico- culturale della Città.

Il Presepe Vivente ha permesso di rivivere atmosfere, sapori ed odori, di un passato in cui affondano le radici cristiane. Enti, Associazioni, e Parrocchie, di Strongoli paese e Marina si sono unite per perseguire un unico obiettivo: creare comunione, allontanare dalle tentazioni di un ormai dilagante consumismo, stimolare a riflessioni profonde sul senso della vita, ricostruire il villaggio di Betlemme in uno scenario davvero suggestivo quale quello del Castello, e ricreare le emozioni della nascita di Gesù per tutti, adulti e piccini.

Le due serate sono state allietate da 13 stand di degustazione, di prodotti tipici, vini delle cantine locali, oggettistica artigianale. Gli stand sono stati aperti in piazza Castello per creare allegria e rendere ancora vivo il centro storico.

E’ stata dunque un’occasione speciale per valorizzare il patrimonio storico e le capacità creative della Città di Strongoli, per riscoprire significati veri, relazioni autentiche della vita di una comunità.

Gianni LeRose







