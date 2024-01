Una platea gremita ha applaudito la quindicesima edizione del concerto di Natale del corpo bandistico musicale “Città di Cirò” giunta al suo ventesimo anno di attività, nata nel 2003. Un viaggio nella musica impreziosito dalle giovane soprane Giulia Carella e Rosalba Truglio. A presentare la serata la giovane universitaria Maria Pia Palazzo. Presente alla serata il sindaco Mario Sculco il quale ha detto che la banda è un orgoglio per la nostra comunità. Presente anche il nuovo parroco don Massimo Sorrentino il quale nel congratularsi con la banda per la loro bravura, ha sottolineato che in questo territorio la comunità è ricca di potenzialità, ed ha invitato la banda per il prossimo anno di eseguire il concerto di Natale nella centralissima chiesa di Santa Maria de Plateis. A dirigere in tutta la sua maestria il maestro Nico Giorno, il quale nel ringraziare il numeroso pubblico presente ha detto-“per noi è un piacere avere la sala gremita”. Presente alla serata anche il primo maestro della banda Salituri, ed il successivo Damiano Morise. “Vorrei ringraziare tutti coloro i quali hanno reso possibile questo grande evento- ha detto il presidente dell’associazione Euterpe il dottore Luigi Dell’Aquila, l’ultimo dell’anno 2023, che ha segnato la sua quindicesima edizione. La banda sarà sempre un punto di riferimento per la nostra cittadina, perché è un motivo di orgoglio portare avanti il nome di Cirò. Durante la serata-prosegue Dell’Aquila- è stata organizzata una raccolta fondi grazie a tutti i sostenitori della raccolta fondi “Ancora una speranza” che per questa nobile causa abbiamo raccolto 600 euro da destinare al reparto oncologico di Crotone. Ringraziamo l’amministrazione comunale per il patrocinio, l’associazione- prosegue. ha dato l’opportunità ad alcuni di intraprendere carriera, nel campo della musica, come il giovane Crapisto oggi si trova nella banda della Fanfana dei Bersagliere. In questi ventanni abbiamo vinto numerose e prestigiosi premi e fatto concerti in tutta Italia che ci ha resi orgogliosi di appartenere a questa comunità, ha concluso il dirigente Dell’Aquila”.







