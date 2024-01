Si tratta di una manifestazione delle più prestigiose al mondo, fondato nel 2013 e prodotto da professionisti di calibro internazionale. Il contest -si legge in una nota- nasce con l’obiettivo di esaltare il fascino femminile e le culture dei diversi paesi partecipanti al concorso. Basato sulle ultime tendenze della moda e del cinema, questo concorso sottolinea la bellezza femminile e con grande orgoglio i volti, i corpi e il fascino rilevante delle concorrenti. La Finale del concorso si svolge in Italia, nella regione Campania. Un team di professionisti dal backstage dello show cura il total look delle Miss e delle celebrità protagoniste. Gli hairstylist vengono selezionati da ogni parte del mondo con lo scopo di esaltare la bellezza e i tratti somatici delle concorrenti. Il contest si divide in 6 edizioni. “Questa èstata la mia prima esperienza da quando ho aperto il salone di parrucchieria lo scorso mese di marzo”– ha detto entusiasta la giovane hairstylist Celeste Romano. E’ stata una bellissima esperienza– prosegue l’artista- ha avuto la durata di due giorni nelle quali ho partecipato a corsi di formazione ed aggiornamento per potenziare l’acconciatura creativa secondo le tendenze televisive più attuali, oltre che a momenti di confronto con i coach e colleghi. Ho avuto la possibilità di fare accesso ai backstage dell’evento con la presenza di tutti i VIP che hanno partecipato al contest. Dopo l’assegnazione della Miss acconciare, è stato interessante il confronto con la stessa al fine di discutere sull’acconciatura da scegliere in coerenza con tratti somatici della concorrente e l’abbigliamento. Infine, il giorno dell’evento mi sono occupata dell’acconciatura della Miss. “ E’ stata una grande soddisfazione personale e soprattutto- prosegue ancora Romano- una impareggiabile opportunità per ragazze così giovani ma con un grande sogno nel cassetto, entrare a far parte di una realtà internazionale che garantisce visibilità e opportunità concrete, che mi ha permesso di creare un percorso in cui l’hairstylist sia protagonista e creatore di bellezza e mi ha fatto conoscere una realtà dinamica e multietnica dove accrescere le competenze e confrontarsi con nuove identità professionali. Ciò mi ha dato lapossibilità di lavorare nella moda e nel backstage di uno show televisivo, in quale spesso significa avere successo e vedere riconosciuto il proprio talento”. La voglia di partecipare a questo evento- ha concluso la giovane Celeste- non è stata solo una sfida personale, per accrescere la mia professione, ma è stata anche una volontà di portare innovazione e professionalità nel piccolo contesto in cui vivo”. Un’altra voce che si erge alla vetta culturale di una città che ha dato i natali ad altri figli illustri che hanno fatto grande la Calabria nel mondo da Luigi Lilio riformatore del calendario gregoriano a San Nicodemo Abate.







