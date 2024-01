L’ approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale della Calabria del piano di dimensionamento scolastico in seguito ai minori tagli previsti nel decreto Milleproroghe di fine anno, ci rende soddisfatti del lavoro svolto. Il lavoro silente ma continuo e preciso, porta sempre i frutti sperati. Il mantenimento dell’ autonomia scolastica per l’ istituto di Melissa, che accorpa Crucoli, e’ una buona notizia anche in una visione di prospettiva e futura. Un grazie riteniamo doveroso farlo al nostro capogruppo in seno al Consiglio Provinciale, Cataldo Maltese, che dal momento dell’ insediamento ha seguito step dopo step i vari passaggi, non perdendosi d’ animo e dando a noi tutti fiducia nel risutato finale. Non era un risultato facile e scontato tutt’ altro. Naturalmente la filiera istituzionale, Provincia, Regione, Governo e’ stato un valore aggiunto per smussare e velocizzare eventuali confronti. Siamo dunque soddisfatti di questo risultato, agli studenti, ai loro familiari, ai docenti ed al personale amministrativo tutto, va il nostro pensiero, a loro rinnoviamo la nostra vicinanza, assumendoci l’ impegno di continuare a lavorare nell’ esclusivo interesse loro e dell’ intero territorio. Continueremo altresi’ a tenere alta l’ attenzione sul tema della viabilità sulla Strada Provinciale e della relativa sicurezza nella percorribilita’, in quest’ ultimo rush finale di legislatura, consapevoli di poter contare sulla piena condivisione e disponibilità del Presidente Ferrari e dell’ impegno pieno del nostro rappresentante in Consiglio. Domenico Garrubba Resp. Circolo Territoriale FDI Melissa







