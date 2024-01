Restaurate le quattro panchine ubicate sulla piazzetta dedicata agli anziani, a restaurarle l’artista restauratore Francesco Zumpano, il quale insieme ai suoi fratelli, ha voluto omaggiare la città di Cirò con questo restauro dedicato al padre Nicodemo Nik Zumpano, scomparso prematuramente qualche anno fa. “Ho impiegato lavoro e amore in questo restauro- ha detto Zumpano- Non bisogna odiare il fato per ciò che è successo, anche se é faticoso ammetterlo, lui mio padre, non tornerà più, ma questo lo renderà sicuramente più orgoglioso di noi; Ringrazio di vero cuore il sindaco Mario Sculco per la sua disponibilità e per aver reso possibile tutto ciò”. E ancora ha detto il restauratore: ”Passando con la macchina davanti la piazzetta , ho visto queste panchine in uno stato di deterioramento, questa piccola piazzetta è frequentata molto da anziani del posto, per la sua esposizione al sole, nonché amici e conoscenti di mio padre. Mi è venuta in mente questa idea di rimetterle a nuovo, e insieme ai miei fratelli, ci siamo presi carico delle spese e grazie alla mia passione per il restauro abbiamo fatto ciò che questo accadesse. Dopo un piccolo confronto con il sindaco Mario Sculcoper l’ approvazione del lavoro – prosegue- ho voluto omaggiare il restauro alla città di Cirò in ricordo di mio padre con l’esposizione delle targhette su ciascuna panchina. Ho lavorato in tutto tre giorni, tempo record, per non creare disagio agli anziani del posto, approfittando del tempo piovoso. Alla fine del lavoro il sindaco e i suoi collaboratori hanno voluto congratularsi con me per il lavoro svolto e per l’ottima iniziativa, immortalando questo mio momento personale con una foto di gruppo- a concluso Francesco Zumpano”. Sono molte le opere che a Cirò meriterebbero essere restaurate e bonificate, ringhiere, piazzette, fontane, aiuole, discariche, se ogni associazione, se ogni privato cittadino motivato, come ha fatto il bravo restauratore Francesco Zumpano, intervenissero in tal senso, avremmo più aree meno degradate ed un paese più pulito.







ADVERTISEMENT