Nella tarda mattinata di ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Crotone, impegnati quotidianamente nel servizio di pronto intervento e controllo del territorio, stavano transitando nell’area dell’autostazione “Romano”, quando la loro attenzione è stata catturata da un uomo che si stava confezionando una sigaretta artigianalmente.

Alla vista dei militari l’uomo, che aveva con sé una valigia e dei borsoni, ha tentato rapidamente di allontanarsi per evitare il controllo. La pattuglia a quel punto l’ha fermato, identificato e sottoposto a perquisizione, trovando in suo possesso 2 dosi di hashish di circa 5 grammi, e nei bagagli altro hashish suddiviso in 4 panetti, per un peso complessivo di quasi 400 grammi.

Il soggetto, italiano di 65 anni, era diretto in un paese della provincia, del quale è originario. Vista la notevole quantità di stupefacente, suddiviso in varie dosi, è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Crotone.







ADVERTISEMENT

L’attività di ieri si inserisce nella prevenzione e nel contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti effettuata quotidianamente dai carabinieri, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e transito, come appunto le Stazioni e i parchi pubblici.