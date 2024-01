De Simone – Maltese – Cantafora

Il recente incontro tenutosi a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha portato buone notizie per i lavoratori di Abramo Customer Care, con Tim che si è dichiarata disponibile a estendere la commessa lavorativa per altri 3 mesi. Tuttavia, le sfide persistenti richiedono un impegno continuo da parte delle istituzioni locali per garantire una soluzione strutturale e prospettica.

L’incontro, presieduto dal Ministro Adolfo Urso e con la partecipazione del Sottosegretario Alfredo Mantovano e del Governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha rappresentato una boccata d’ossigeno per i lavoratori di Abramo Customer Care. La disponibilità di Tim a prolungare la commessa per ulteriori tre mesi offre un sollievo temporaneo, ma il cammino verso una stabilità duratura è ancora lungo.

Ulteriori sforzi da parte delle istituzioni locali sono essenziali per affrontare le preoccupazioni e le ansie dei lavoratori, che vivono un periodo di incertezza. Come forza politica sia a livello nazionale che regionale, l’impegno nel seguire da vicino questa vicenda è prioritario.

Il Capogruppo FDI del Consiglio Provinciale, Cataldo Maltese, esprime la sua soddisfazione per la notizia. Insieme alla Capogruppo FDI del Comune di Crotone, Annamaria Cantafora, e al Segretario Provinciale FDI Crotone, Michele De Simone, annunciano un incontro con l’Assessore Regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, fissato per il 26 del mese in corso.

L’obiettivo dell’incontro sarà approfondire la vicenda e cercare certezze e soluzioni per i lavoratori di Abramo Customer Care. La presenza dell’Assessore Regionale offre un’opportunità cruciale per discutere non solo delle questioni legate al lavoro, ma anche di altri temi prioritari nell’agenda politica locale per i prossimi mesi.







In conclusione, mentre la decisione di Tim rappresenta un passo positivo, la strada per una soluzione definitiva richiede un impegno continuo e coordinato da parte di tutte le parti coinvolte. L’incontro con l’Assessore Regionale Calabrese promette di essere un momento significativo nel perseguire una risoluzione a lungo termine per i lavoratori coinvolti.