Gli agricoltori del comprensorio crotonese mantengono saldo il loro presidio a Passovecchio, con mezzi e trattori fermi alla rotonda, causando rallentamenti nel traffico per attirare l’attenzione sulle loro richieste. La protesta, che ha già visto giorni di mobilitazione, è destinata a continuare.

In un gesto di solidarietà, la Prociv Vergadoro ODV di Strongoli è intervenuta fornendo oltre 100 pasti caldi agli agricoltori in lotta. Questo atto sottolinea il sostegno della comunità locale alle cause dei lavoratori della terra, evidenziando l’importanza di unione e supporto reciproco in tempi di sfide agricole.