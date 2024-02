La Prociv Vergadoro ODV di Strongoli lancia un appello alla solidarietà, evidenziando l’importanza della collaborazione tra le associazioni di volontariato e le aziende locali. Mentre le richieste di contributi alle imprese ottengono risposte sempre positive, la situazione si fa critica quando gli agricoltori del territorio chiedono un supporto.

In un momento in cui gli agricoltori sentono il peso delle sfide del settore, la Prociv Vergadoro ODV invita tutte le associazioni di volontariato a unirsi in difesa dell’agricoltura locale. La collaborazione è importante per garantire il presente e il futuro delle prossime generazioni.

Invitiamo tutti a sostenere con il cuore gli agricoltori del nostro territorio. Oggi più che mai, è essenziale unirsi per proteggere il lavoro e gli sforzi di coloro che coltivano la nostra terra”, afferma la Prociv Vergadoro ODV.







ADVERTISEMENT

L’associazione invita la comunità a partecipare a un corteo che attraverserà le strade della città di Crotone, dimostrando solidarietà nei confronti degli agricoltori che stanno affrontando sfide significative. L’appello è chiaro: è il momento di sostenere coloro che mettono la faccia in prima linea per garantire il benessere della comunità.

Uniamoci per difendere il nostro presente e per assicurare un futuro migliore per i nostri figli. Gli agricoltori hanno bisogno del nostro sostegno, e noi dobbiamo rispondere con il cuore, dimostrando la nostra gratitudine per il loro impegno”, conclude l’invito della Prociv Vergadoro ODV di Strongoli.