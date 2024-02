Share on Twitter

Il Rotary Club Cirò, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo L. Lilio Cirò, è lieto di annunciare l’organizzazione di una mostra straordinaria, intitolata “SUB TUTELA DEI,” in onore della figura eminente del Magistrato Rosario Livatino. L’evento, patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Crotone e dal Comune di Cirò, si svolgerà nella settimana dal 4 febbraio 2024 al 8 febbraio 2024 presso il Polo Museale “Luigi Lilio” in Piazza della Repubblica Cirò.

Rosario Livatino, un eroico magistrato siciliano, ha dedicato la sua intera carriera alla giustizia e alla lotta contro la criminalità organizzata. Tragicamente, nel 1990, a soli 38 anni, Livatino fu assassinato dalla mafia, diventando una vittima emblematica della lotta contro la criminalità in Italia. La sua dedizione e il suo sacrificio sono stati riconosciuti con la beatificazione il 9 maggio 2021, sottolineando il suo ruolo straordinario nella difesa dei valori della giustizia.

La mostra “SUB TUTELA DEI” sarà un omaggio al coraggio e alla determinazione di Rosario Livatino, offrendo un percorso didattico realizzato dagli studenti del Liceo Lilio. Questo percorso comprenderà testi, video e immagini, creando un’esperienza coinvolgente per gli studenti non solo dell’Istituto Omnicomprensivo L. Lilio Cirò ma anche di altri Istituti limitrofi. La mostra sarà aperta anche alla popolazione, fornendo a tutti la possibilità di conoscere e apprezzare la vita straordinaria di Livatino.







La sede espositiva, il Polo Museale “Luigi Lilio,” fornirà lo sfondo perfetto per questa commemorazione, situata in Piazza della Repubblica Cirò. L’apertura ufficiale della mostra avverrà il 4 febbraio 2024 alle ore 16:00, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a questo evento significativo.

Il Rotary Club Cirò e l’Istituto Omnicomprensivo L. Lilio Cirò invitano tutti coloro che desiderano onorare la memoria di Rosario Livatino a partecipare a questa mostra straordinaria e a condividere la storia di un uomo che ha sacrificato la propria vita per la causa della giustizia. La mostra “SUB TUTELA DEI” è un tributo commovente a un eroe italiano che continua a ispirare generazioni a lottare per un mondo più giusto.