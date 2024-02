Share on Twitter

Share on Facebook

Un progetto di sviluppo turistico e territoriale, incentrato sulla promozione delle esperienze enogastronomiche ed artigianali.

Il Progetto Ionic Tales – presentato in occasione del Bando MACEI sul Turismo delle Radici, per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo, dai comuni di Pallagorio, Carfizzi, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Crucoli, Cirò e Melissa – mira a promuovere e valorizzare il passato identitario del territorio e delle comunità locali.

Un territorio, un tempo Magna Grecia, raccontato come vero e proprio melting pot di culture. In grado di fornire un’esperienza di viaggio al “turista delle radici” (e non solo), integrata, autentica e sostenibile.







ADVERTISEMENT

Attraverso l’organizzazione di laboratori delle tradizioni, si andranno a creare attività turistico-culturali di alto valore per viaggiatori e collettività locale.

Con azioni e strategie di marketing esperienziale e promozione turistica nei 7 borghi del crotonese, l’obbiettivo è quello di rafforzare il legame indissolubile con la propria terra di origine che mette in moto questa forma di turismo “emozionale”.

Il progetto, voluto fortemente dai sindaci dei sette comuni e sviluppato insieme a Vincenzo Scordo (fondatore di Visit Mediterraneo e membro dell’associazione Radici Calabresi), è stato inviato al Ministero degli Esteri per partecipare al bando succitato; in attesa degli esiti dello stesso, gli amministratori comunali intendono predisporre le progettualità ed iniziare questo percorso virtuoso che permetterà di creare una nuova destinazione turistica.