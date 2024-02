Il 3 febbraio 2024, il Teatro Alikia di Cirò Marina è stato il palcoscenico di un evento straordinario: la prima rappresentazione de “La Vedova Allegra” di Franz Lehàr, portata in scena con maestria e passione dagli artisti de “La Fabbrica del Musical”. L’opera, un capolavoro intramontabile, ha ricevuto applausi scroscianti da parte di un pubblico entusiasta e lodi unanime dalla critica.

I protagonisti, Giusi Ianni, Giuseppina Scaziota, Mariacarla Murano, Salvatore Morrone, Desiree Frangone, Andrea De Padova e Rosamaria Martino, hanno brillato sul palco, incarnando con maestria e precisione ogni sfumatura dei loro personaggi. Il merito va anche al regista Luca Di Pierno e all’aiuto regista Ilaria Bava, che hanno saputo guidare il cast in modo magistrale, dando vita a una performance indimenticabile.

Un plauso speciale va al corpo di ballo, diretto con maestria da Cristina Fontanelle e composto da Fatima Adorisio, Francesca Aprigliano, Maria Grazia Iuzzolini e Raffaella Mingrone. La loro energia e il loro talento hanno arricchito ulteriormente la rappresentazione, regalando al pubblico momenti di pura magia.

L’Istituto Vivaldi, sotto la direzione della Prof.ssa Rosa Anania e la guida musicale del Tenore Federico Veltri, ha dimostrato ancora una volta che l’educazione alla cultura è un impegno radicato nel territorio di Cirò Marina. La collaborazione di professionisti locali ha reso possibile la realizzazione di un progetto ambizioso, confermando che nulla è impossibile quando si tratta di coltivare l’arte e la cultura.







Un sentito ringraziamento va alla Fondazione Città di Cirò Marina, al consigliere Virginia Marasco, all’Assessore Mariagrazia Panebianco, al Sindaco Sergio Ferrari e a Giovanni Malena per il sostegno e l’opportunità di portare in scena questo magnifico spettacolo. Le parole di apprezzamento e supporto ricevute sono testimonianza dell’importanza di eventi culturali di questo calibro nella comunità locale.

L’entusiasmo del pubblico è stato il miglior premio per la compagnia, che non vede l’ora di replicare l’esperienza. La prossima occasione sarà il 17 febbraio al Teatro Centro Servizi di Cirò, alle ore 20.30. Tutti sono invitati a partecipare e a condividere nuovamente la magia de “La Vedova Allegra”. Un’opportunità da non perdere per immergersi in un mondo di melodie avvolgenti e interpretazioni straordinarie.