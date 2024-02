Dopo mesi dai lavori effettuati sulla provinciale Cirò-Cirò Marina, finalmente sono state inserite le linee sull’asfalto nuovo- gli automobilisti ne avevano lanciato l’allarme nei giorni scorsi, per la pericolosità durante la notte della provinciale Cirò-Cirò Marina, che era rimasta priva di segnaletica orizzontale a causa dei lavori eseguiti l’estate scorsa. “I recenti lavori dell’ Enel, nel tratto di competenza dell’Anas, avevano determinato maggiori rischi per i cirotani che la percorrono – dichiaravano i numerosi cittadini che la strada la percorrono, oltre ad essere priva di illuminazione, non presenta l’obbligatoria linea di mezzeria e di delimitazione dei bordi della carreggiata. Questo, unito al buio e alla nebbia, la rende molto più pericolosa di quanto non lo fosse già, come i gravi incidenti del recente passato, tra cinghiali cavalli e mucche purtroppo, hanno dimostrato.”. I cittadini nei mesi avevano chiesto al sindaco Mario Sculco di interpellare l’Anas e l’ente Provincia per mettere al più presto in sicurezza la strada provinciale. Condizioni di rischio analoghe presenta anche, il tratto antistante le scuole in zona San Francesco, dove le strisce del passaggio pedonale non sono ancora state eseguite causando una situazione di serio pericolo per alunni e docenti. Una strada ad alto rischio di incidenti, per la quale i cittadini che la percorrono avevano chiesto più volte il ripristino delle indispensabili condizioni di sicurezza, in mancanza delle quali, soprattutto in orario notturno, l’assenza delle strisce longitudinali, centrale e laterali, rende altissimo il rischio di incidenti, servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni specie in assenza di luce come è la S. Provinciale Cirò-Cirò Marina. Si tratta- proseguono i cittadini- di violazioni eventualmente compiute al codice della strada e al suo regolamento di esecuzione. Del resto il tracciamento delle strisce longitudinali è obbligatorio su tutti i tipi di strade (Art. 138 del codice della strada). I cirotani finalmente si dicono soddisfatti per il ripristino delle linee e della sua sicurezza, dopo mesi di attesa.







