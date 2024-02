Share on Twitter

La Giunta Comunale del Comune di Melissa ha adottato una delibera straordinaria, dichiarando lo stato di calamità naturale in risposta all’emergenza provocata dalla siccità. Questa decisione è stata presa in seguito a un incontro presso la Cittadella regionale, dove è stata espressa solidarietà alla protesta degli agricoltori locali.

L’Assessore Gallo ha sostenuto attivamente questa iniziativa, riconoscendo l’urgente bisogno di aiuto per il settore agricolo calabrese. La mancanza prolungata di pioggia negli ultimi mesi ha messo a rischio le colture e ha compromesso l’utilizzo domestico delle risorse naturali del territorio.

Il Sindaco Raffaele Falbo ha reso noto il provvedimento, sottolineando l’importanza di questa dichiarazione per ottenere assistenza e risorse necessarie per affrontare questa situazione critica. Si spera che questa misura porti a un rapido intervento per mitigare gli effetti della siccità e proteggere l’agricoltura locale e l’ecosistema della zona.