Il divertimento e l’allegria sono pronti a invadere le strade di Crucoli, grazie all’organizzazione impeccabile dell’Associazione Proloco Crucoli, con il prezioso patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione delle Associazioni del Territorio.

Festa di Carnevale – Domenica 11 Febbraio 2024

Unisciti a noi per una giornata indimenticabile! La partenza della colorata sfilata in maschera è fissata per le ore 15:00, con punto di ritrovo in Piazza G. Matteotti, Torretta. Sarà un momento magico, dove i personaggi più fantasiosi e originali si daranno appuntamento per animare le vie del centro.







Ma l’avventura inizia ancor prima! Per chi desidera immergersi nell’atmosfera festosa già prima della sfilata, due raduni mascherati sono previsti:

1° Raduno Maschere : ore 14:15 – Piazza L. Di Bartolo, Crucoli.

: ore 14:15 – Piazza L. Di Bartolo, Crucoli. 2° Raduno Maschere: ore 14:45 – Piazza G. Matteotti, Torretta.

Saranno momenti di grande divertimento e condivisione, dove tutti potranno mostrare la propria creatività e fantasia attraverso costumi unici e originali.

Non mancare a questo appuntamento imperdibile! Il Carnevale di Crucoli promette di regalare sorrisi e emozioni indimenticabili per tutta la famiglia. Unisciti a noi per vivere la magia di questo evento unico nel suo genere!