Dopo il forzato rinvio della sfilata carnevalesca didomenica 11, causa avverse condizioni meteorologiche, giorno 13, martedì, come preannunciato, si è potuto svolgere e godere della tanto attesa sfilata di carri allegorici con musiche, canti, balli, scherzi, risate ma, soprattutto, la condivisione di un evento che per tanti anni era venuto a mancar nella tradizione cittadina. E che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, adulti, giovani, bambini. Come abbiamo già detto in un nostro precedente articolo, andato nel dimenticatoio a causa della pandemia, oggi, per volontà dell’amministrazione comunale, si è voluto vuole rilanciare questo importante appuntamento che coincide con l‘avvio della quaresima. E’ successo così, che dopo il primo rinvio di martedì scorso, il percorso della sfilata è stato partecipato da una grande folla che, rispettando le regole della partecipazione civile, ha accompagnato i carri allegorici con allegria, canti e balli, lasciandosi trascinare in un clima festoso e scherzoso. Un’organizzazione che l’assessore Giuseppe Strangia con il consigliere delegato Francesco Affatato e il coordinamento di numerosi volontari, hanno predisposto e portato a conclusione con la soddisfazione di quanti hanno lavorato, contribuito, partecipato, supportato l’iniziativa, che diventerà un punto fermo nelle programmazioni future. Partiti da Via Sottopalazzo, 12 carri allegorici in rappresentanza dello stesso Comune, di scuole statali e paritarie, gruppi di ballo, associazioni, inframmezzati dai gruppivestiti a tema e da gruppi di danza, hanno sfilata lungo Via Togliatti, Via lungomare e poi imboccata via Venezia si sono fermati in bella mostra in disposti in piazza Filottete, dove le prime luci della sera, spezzate da fasci di luci, e musiche, hanno avvolto tutti i un’atmosfera viva, scherzosa, allegra. E’ stato il momento che prendendo la parola il Sindaco Sergio Ferrari, ha confermato nei fatti quanto già annunciato e cioè, ha consegnato “le chiavi” della città per questo evento carnevalesco, al “sindaco dei giovani” eletto presso l’Istituto Casoppero e cioè: Giorgia Zizza, accompagnata per l’occasione dalla sua giunta composta dal vice sindaco, Vittorio Berardi e dall’assessore Mariastella Carluccio. Giunta dei giovani a sua volta accompagnata dalla stessa Dirigente, Graziella Spinali a suggello di un’iniziativa condivisa dall’Amministrazione Comunale e l’Istituto Casoppero, che hanno così voluto sottolineare l’importanza e la volontà delcoinvolgimento dei giovani nelle iniziative pubbliche e socialmente condivise a cominciare da questo carnevale per far sì che questo diventi il “carnevale dei giovani”. Nonostante la brevità dei tempi organizzativi, un sicuro successo “che ha favorito l’incontro fra artigiani, operatori artigianali, gente della scuola, genitori, semplici operai che si sono ritrovati per qualche ora, qualche giorno socializzando, incontrandosi, scherzando, ma soprattutto hanno fatto loro un progetto generale che ha coinvolto molta parte della città” come hanno affermato l’assessore Giuseppe Strancia e lo stesso Sindaco a nome di tutta l’amministrazione Comunale. Ora si attende di conoscere la data della prossima uscita, sabato o domenica prossima, tempo permettendo. Questi i carri e i gruppi partecipanti: Gruppo di ballo Etoile Academy di Chiara Liotti tema: il circo dei supereroi; Gruppo di animazione Wonderland APS tema: clown un sorriso per tutti;

Carro del Pagliaccio; Carro della scuola dell’infanzia Istituto comprensivo Casopero plessi: Affatato, Capo Trionto e Don Vitetti tema: Salviamo le api; Classe seconda B scuola WojtilaIstituto Comprensivo Casopero, tema: gli smiles, i bambini volano verso la pace con un sorriso; Carro della scuola dell’infanzia paritaria “Il Bosco Incantato” tema: “La pace tra i popoli”; Carro Vasco e Valentino Rossi del Moto Club Enturisti Ciró Marina; Carro del Centro diurno socio – educatico per minori disabili l’abbraccio e dei Ragazzi dell’associazione il Girasole APS tema: Khumba; Carro del Polo d’infanzia Baby Kinder Park – Family Center tema: Costruttori di un futuro di Pace; Gruppo di ballo Novadanza di Cristina Fontanelle tema: Il carnevale di Rio;Associazione Giovanni Paolo II di Cirò tema: Supereroi; Carro di Hulk; Carro della fondazione L&D Siciliani E.t.s. tema: Barbie – puoi essere ciò che vuoi; Band Gravina Boom; Carro della classe prima C dell’istituto comprensivo Casopero tema: Bacco di-vino; Carro della scuola dell’infanzia asilo nido un Mondo a Colori: tema: Cenerentola; Scuola Istituto comprensivo Filottete plessi: Rajani, Ferrari classe 3 A e Don Bosco tema: Alice nel paese delle meraviglie; Carro del Sognatore; Gruppo di ballo School Dance di Caligiuri Tema: Cheerleading; Carro Giramondo.







