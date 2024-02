Ryanair presenta programmazione record in calabria, Occhiuto: per noi grande orgoglio.







Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il Ceo di Ryanair DAC, Eddie Wilson, hanno presentato oggi a Reggio Calabria le nuove rotte che la compagnia aerea irlandese attiverà in Calabria dalla prossima summer season 2024.Durante l’incontro con la stampa, che si è svolta presso la Terrazza del Museo Archeologico Nazionale, Ryanair ha annunciato un operativo record per la Calabria per l’estate 2024 che include il lancio di una nuova base (oltre 100 milioni di dollari di investimento) a Reggio Calabria e 10 nuove rotte in tutti e 3 gli aeroporti calabresi (Lamezia, Crotone e Reggio).Si tratta della più importante espansione del trasporto aereo regionale che segna l’inizio di una strategia di crescita a lungo termine per posizionare la Calabria come destinazione leader in Europa in campo turistico. Il lancio di una nuova base a Reggio Calabria, che va a rafforzare la presenza di Ryanair in Calabria, creerà fino a 200 nuovi posti di lavoro, insieme a un investimento sostanziale di 100 milioni di dollari in nuovi aeromobili.Inoltre, Ryanair continuerà a sviluppare la connettività nella sua base di Lamezia con una nuova rotta per Valencia. Arrivando dunque a 18 rotte in totale e oltre 180 voli settimanali. A Crotone invece aggiungerà un nuovo collegamento per Torino (giungendo a 4 totali) e oltre 30 voli settimanali, con una crescita della connettività del 13% e del 33% rispettivamente a Lamezia e Crotone.L’operativo sulla Calabria per l’estate 2024 di Ryanair offrirà: 2 aeromobili basati (200 milioni di dollari) – 1 nuovo a Reggio Calabria e 1 a Lamezia; 10 nuove rotte – 8 da Reggio a Barcellona, Berlino, Bologna, Manchester, Marsiglia, Tirana, Torino, Venezia / 1 da Lamezia a Valencia / 1 da Crotone a Torino. 30 rotte totali (8 a Reggio / 18 a Lamezia / 4 a Crotone).In Calabria il traffico cresce di oltre il 20% fino a 1,3 milioni di pax per la S24. Oltre 1.200 posti di lavoro nella Regione. Capacità record, connettività e tariffe basse per la Regione Calabria.”In qualità di compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia – ha dichiarato il CEO di Ryanair, Eddie Wilson -, la nostra compagnia è lieta di annunciare questo importante investimento in Calabria con l’apertura di una nuova base (investimento di 100 milioni di dollari) a Reggio Calabria e 10 nuove rotte per l’estate 2024.Complessivamente, Ryanair registrerà una crescita della capacità pari a più del 20% distribuita su tutti e 3 gli aeroporti calabresi (Lamezia, Crotone e Reggio). Questa importante espansione segna l’inizio di una strategia a lungo termine con il Presidente Occhiuto e la Regione per posizionare la Calabria come destinazione leader in Europa e far crescere il turismo in entrata, la connettività e l’occupazione, offrendo al contempo tariffe basse ai cittadini/visitatori.La Calabria è una destinazione tutta da scoprire sia in Italia che in Europa, e merita più connettività, più turismo tutto l’anno e più posti di lavoro che solo Ryanair può offrire. La Calabria godrà ora di un boom del turismo in entrata grazie alla crescita spettacolare fornita da Ryanair, (già sperimentata da altre regioni italiane come la Puglia e la Sardegna), con tariffe competitive e una maggiore connettività per coloro che vogliono visitare amici e parenti all’estero o devono viaggiare per motivi di lavoro o sanitari. Mentre le regioni e gli aeroporti italiani lungimiranti come la Calabria continuano ad adottare misure lodevoli per far crescere il turismo e la connettività, il governo italiano deve sostenere tutte le regioni e gli aeroporti italiani per far crescere il turismo e la connettività abbassando i costi di accesso e cancellando l’addizionale comunale / tassa sul turismo regressiva per stimolare un’ulteriore crescita della capacità e ridurre le tariffe per i passeggeri.Se il governo italiano dovesse abolire l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, altri 20 milioni di passeggeri all’anno e oltre 250 nuove rotte. I cittadini/visitatori calabresi di Ryanair possono ora prenotare i loro voli S24 a tariffa bassa su 30 rotte a partire da soli 24,99 euro su ryanair.com oggi. Non vediamo l’ora di accogliere altri milioni di cittadini/visitatori italiani e stranieri a bordo dei voli Ryanair da/per la Calabria la prossima estate”.“È un giorno davvero importante per la Calabria – ha sottolineato il presidente Occhiuto -. Avere un interesse così marcato da parte di Ryanair, compagnia aerea leader in Europa, è per noi motivo di grande orgoglio, ma rappresenta anche una nuova entusiasmante sfida. Ringrazio sia il Group CEO che il CEO Eddie Wilson, oggi qui a Reggio Calabria, e tutta la squadra Ryanair per la scommessa che hanno deciso di fare. Il mio governo sta raccontando ai propri partner nazionali e internazionali le straordinarie opportunità che ha la nostra Regione.Da governatore mi sento un manager della Calabria, che deve presentare al meglio il proprio ‘prodotto’ facendo emergere le sue indiscusse qualità. L’obiettivo è quello di attrarre investimenti e turisti. Ryanair ha deciso di investire in Calabria centinaia di milioni di euro, porterà 10 nuove rotte, verranno creati tanti nuovi posti di lavoro, si svilupperanno ulteriormente i nostri tre aeroporti: Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone. Il traffico aereo nella nostra Regione nel 2023 è stato di circa 3,3 milioni di passeggeri.Nel 2024 puntiamo a 4 milioni. L’obiettivo è quello di avere in Calabria entro qualche anno 6 milioni di passeggeri: raddoppiando di fatto il dato del 2023. La sfida adesso è anche quella di migliorare la ricettività delle nostre strutture alberghiere. Tra qualche mese avremo un’invasione di turisti da tutta Europa e dobbiamo farci trovare pronti.Abbiamo già fatto importanti investimenti per questo settore, e faremo ulteriori sforzi in questa direzione. Lavoriamo per una Regione sempre più accogliente, che sappia mostrare le proprie bellezze naturalistiche, il proprio mare e la propria montagna, la storia, la tradizione e la cultura, coccolando i turisti e facendo in modo che chi visita il nostro territorio possa diventare subito dopo influencer positivo delle straordinarie esperienze vissute in Calabria”.