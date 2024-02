Nonostante la brevità dei tempi organizzativi, i fisiologici contrattempi che si verificano quando si avvia per la prima volta un evento complesso come il Carnevale appunto, possiamo affermare che il coinvolgimento, il divertimento, la condivisione, i temi trattati dai carri allestiti dalle varie associazioni, scuole statali e paritarie e, in primis, dallo stesso Comune, hanno regalato alla città due giornate serene, vive e festose. La neo costituita Associazione “Il Faro – Officina delle Idee” è riuscita così, con l’ausilio dell’Amministrazione Comunale, soprattutto nelle figure dell’Assessore Giuseppe Strangia e del consigliere delegato Francesco Affatato, hannovoluto e saputo coinvolgere operatori economici, aziende, scuole, semplici cittadini, per una migliore riuscita di questo carnevale 2024. I carri hanno potuto così sfilare circondati da migliaia di cittadini, famiglie bambini, giovani e meno giovani, tra musiche, canti, balli, trasmettendo i loro messaggi e temi trattati: la pace, la tradizione, le favole, lo sport, la solidarietà, i sogni, la magia, l’allegria. La sfilata si è conclusa in piazza Filottete, dove ad attenderli musica e grida festose, mentre ogni carro allegorico faceva mostra di sé parcheggiato intorno alla villa centrale alla piazza. E’ stato qui, fra il sostenuto volume delle musiche che i rappresentanti dell’Associazione Il Faro, hanno omaggiato i rappresentanti di tutti i carri allegorici, i gruppi di ballo e quanti hanno collaborato animando la sfilata, con una targa ricordo con incisa la dedica “ per avere portato magia e allegria al carnevale 2024….il vostro lavoro di squadra e la vostra dedizione sono fonte di ispirazione”. Un grazie particolare è stato anche rivolto ai circa 60 volontari che hanno garantito un maggiore e sereno svolgimento della sfilata, agli operai comunali, alle forze dell’ordine, alla polizia municipale. Una tradizione che riprende e che, ci assicura l’assessore Strangia, sarà oggetto di maggiore attenzione e programmazione per il futuro.







