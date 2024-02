Share on Twitter

Marisa Luana Cavallo, Consigliera Comunale per la Lega a Crotone, ha espresso ferma condanna e piena solidarietà riguardo all’atto vandalico perpetrato nei confronti del monumento dedicato alla memoria dei soldati italiani caduti durante la seconda guerra mondiale sul fronte Russo.

L’atto, definito “deplorevole e irrispettoso” da Cavallo, ha suscitato indignazione nel tessuto sociale della città e oltre. Il monumento rappresenta un simbolo tangibile del sacrificio e della dedizione dei soldati che hanno combattuto per la libertà, e ogni gesto di vandalismo nei suoi confronti è un oltraggio alla memoria di coloro che hanno dato la propria vita per difendere ideali di giustizia e libertà.

Cavallo sottolinea l’importanza fondamentale della denuncia di tali atti per perseguire i responsabili e assicurare loro alla giustizia. La condanna morale e legale di atti di vandalismo contro monumenti storici è un passo essenziale per preservare il patrimonio storico e culturale di una comunità e per mantenere viva la memoria di eventi che hanno plasmato il corso della storia.







Nelle sue dichiarazioni, Cavallo esprime la speranza che la giustizia prevalga e che coloro che commettono tali atti vandalici siano individuati e puniti secondo la legge. È un appello a preservare la dignità dei luoghi di memoria e a onorare la memoria dei soldati con rispetto e riconoscenza.

In conclusione, l’atto vandalico contro il monumento ai soldati italiani è stato condannato senza riserve da Marisa Luana Cavallo, che si unisce alla comunità nel ribadire l’importanza di preservare e onorare la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la giustizia.