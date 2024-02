L’Associazione Borghi Autentici d’Italia e Città Fertile, in continuità con l’azione svolta da Legacoop Calabria, dal 29 febbraio al 2 marzo, condurranno un cantiere-laboratorio per qualificare il sistema di accoglienza e affinare gli strumenti operativi per la valorizzazione dell’ospitalità diffusa: l’archivio fotografico Treccani, il museo del vino e il racconto delle lotte contadine.







ADVERTISEMENT

🍷A Melissa, a seguito di una call pubblica rivolta in via preferenziale a soggetti under 35, un gruppo di cittadini sono chiamati a sviluppare temi e azioni progettuali coerenti al focus “borgo-cantina” e a disegnare servizi innovativi per la futura gestione della locale Comunità Ospitale, valutando l’attivazione di forme d’impresa cooperativa.

🤝La Rete delle Comunità Ospitali di Calabria è un percorso che impegna 9 borghi autentici calabresi (Canna, Casali del Manco, Gizzeria, Laino Castello, Melissa, Miglierina, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi e Serrastretta) nella costruzione di un’unica destinazione regionale, passando attraverso lo sviluppo di azioni declinate a livello territoriale.

Un’iniziativa che nei prossimi mesi sarà declinata su temi diversi ma sarà condotta con gli stessi obiettivi anche in altri borghi della rete calabrese.