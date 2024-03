10 Marzo 2024

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti (1’st Bove), Giron; Zanellato, Felippe (21’st Vitale); Bruzzaniti (1’st Crialese), D’Ursi (25’st D’Errico),Tribuzzi; Comi (1’st Gomez). A disp. : D’Alterio, Martino, Rispoli, Costa, Tumminello, D’Errico, Cantisani, Kostadinov. All. Baldini







ADVERTISEMENT

LATINA: Guadagno; De Santis, Cortinovis (36’st Di Renzo), Marino; Ercolano, Mazzocco, Riccardi, Crecco; Paganini (43’st Perseu), Mastroianni (24’st Fella), Capanni (24’st Fabrizi). A disp. : Fasolino, Sorrentino, Del Sole. All. Fontana

Arbitro: Djurdjevic di Trieste

Reti: 18’st Capanni (L), 25’st Mazzocco (L), 35’st Fella (L), 45’st Gomez (C)

Ammoniti: De Santis (L), Comi (C), Bove (C), Guadagno (L), D’Errico (C)

Spettatori: 3.341