La Questura di Crotone informa tutti i cittadini che, dalla giornata del 13 marzo 2024, è attiva la procedura per il rilascio del passaporto con nuove modalità di seguito indicate:

1. Rilascio ordinario senza alcuna urgenza, previo appuntamento sul portale passaportonline.poliziadistato.it.







ADVERTISEMENT

2. Rilascio con urgenza entro 30 gg, previo appuntamento sul portale passaportonline.poliziadistato.it per comprovate e documentate necessità (studio, lavoro, salute e turismo), cliccando su “APPUNTAMENTI IN URGENZA”. Per particolari, documentate e ancor più stringenti esigenze di rilascio a vista, non soddisfabili mediante la procedura d’urgenza sopraindicata, il cittadino potrà presentarsi direttamente allo sportello passaporti di questa Questura, tutti giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00 e nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dalle 14:30 alle 16:30.