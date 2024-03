Share on Twitter

Circa un centinaio di capi d’abbigliamento contraffatti, in violazione alla normativa vigente a tutela dei marchi registrati. Frutto di un costante controllo del territorio, sulla scorta di quanto già sequestrato nei giorni scorsi, il fil rouge delle indagini si è focalizzato ancora una volta sulla repressione della cosiddetta ‘filiera del falso’” a tutela dei consumatori e dei commercianti onesti.

Grazie al dispositivo dinamico pianificato dal Dirigente Anania, una delle pattuglie in servizio ha notato una vettura con il bagagliaio aperto, ed alcune persone intente a mercanteggiare. All’interno della stessa vi erano opportunamente stivati numerosi capi d’abbigliamento che a seguito di minuziosa ispezione sono emersi essere contraffatti e prontamente sequestrati dalla Polizia Locale di Cirò Marina. Contestualmente il responsabile è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di commercializzazione di capi contraffatti.