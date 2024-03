Nel suggestivo scenario dei mercati saraceni di Cirò Marina e a Le Castella di Isola Capo Rizzuto, la stilista Ludovica Gualtieri ha portato avanti il suo impegno per un futuro sostenibile. Girando lo spot per la nuova ID.7 GTX Tourer di Volkswagen in questi luoghi ricchi di storia e cultura, Ludovica ha trasformato l’esperienza in un viaggio attraverso la moda e l’ambiente.

Tra le immaginarie bancarelle colorate e gli odori speziati dei mercati saraceni, Ludovica Gualtieri ha portato la sua visione di moda sostenibile, dimostrando che lo stile può fondersi armoniosamente con l’etica. Ogni scena dello spot cattura l’essenza vibrante di questi mercati, mentre Ludovica si impegna a guidare verso un futuro più verde.







A Le Castella di Isola Capo Rizzuto, Ludovica ha trovato ispirazione tra un antico castello, riflettendo sul passato mentre guarda al futuro. Con la maestosità delle mura che la circondano, Ludovica incarna la forza e la determinazione nel suo impegno per un mondo più sostenibile.

Attraverso la sua collaborazione con Volkswagen e la sua presenza in questo spot unico, Ludovica Gualtieri continua a ispirare non solo con la sua moda, ma anche con le sue scelte e le sue azioni. Girando tra i mercati saraceni e i siti storici di Le Castella, Ludovica dimostra che il cambiamento verso la sostenibilità può avvenire ovunque, anche nei luoghi più suggestivi e inaspettati.