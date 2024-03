ADVERTISEMENT

Ancora una ciromarinese alla ribalta del grande schermo. Lei è Roberta Marino, figlia di Francesca Gallello e Gennaro Marino, nata e cresciuta in Calabria. Dopo il liceo classico si è trasferita a Pisa, dove si è laureata in Economia e Commercio. “Ma, la pandemia, ci dice Roberta, mi ha portata a fare molta introspezione e a cercare di capire cosa volessi davvero. E’ stato così che ho deciso cosa volessi fare veramente della mia vita: dare voce alle mie passioni e facendo di esse il mio mestiere.” Così, con il supporto dei genitori che le sono stati sempre vicini si è iscritta in un’accademia di musical theatre a Torino, la TMA. “Sono stati tre anni intensi in cui ho studiato canto, danza e recitazione, ci dice Roberta. A giugno 2023 mi sono diplomata e ora faccio l’attrice. Attualmente lavoro in teatro, mentre in tv sto conducendo un programma dal titolo “Quando batte il cuore”, in onda su Rai Yoyo e su Raiplay, che ha lo scopo di fare educazione emozionale ai bambini. Per la serie ho anche registrato la sigla e 11 canzoncine, disponibili su Spotify.” “ È stata un’avventura incredibile. Ho incontrato un fantastico compagno di viaggio che ha condotto la serie insieme a me, Luca, con cui condivido tanti bei ricordi del backstage. Ci siamo divertiti molto a girare ed è stata una bella sfida. Lo studio era tutto in blue screen e noi dovevamo immaginare gran parte di ciò che si vede in puntata, compresa l’emozione con cui dialoghiamo, di cui potevamo sentire solo la voce. È stata la mia prima esperienza televisiva e rispetto al teatro alcune dinamiche mi erano nuove, ma ho scoperto un mondo meraviglioso. Sento di essere cresciuta e di aver imparato tantissimo.” Tutto questo ce lo racconta, ancora emozionata e soddisfatta di quanto questa nuova avventura la sta trasportando con la mente e con i sentimenti. Inevitabile la domanda fatidica circa il futuro e lei pronta risponde: Per quanto riguarda il futuro, mi emoziona l’idea di lasciarmi sorprendere dalle opportunità che si presenteranno. Sicuramente continuerò a studiare con tanta passione e vedremo cosa accadrà.”