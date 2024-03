“Spiace che un progetto che aveva lo scopo di apportare maggiore lustro alla nostra comunità crotonese sia stato volutamente interpretato come un disconoscimento del prezioso lavoro dei colleghi consiglieri e degli uffici competenti”. Saverio Punelli, consigliere provinciale di Crotone in quota Fratelli d’Italia, risponde a stretto giro alla nota dell’amministrazione comunale di Isola di Capo Rizzuto che lo accusa, insieme alla consigliera Martina Mercurio, di “non essere a conoscenza di questo importante progetto e di prendersi paternità che non gli appartengono” in merito al progetto di una via ciclopedonale di raccordo tra quella appena inaugurata della Valle del Neto con una realizzata sulla costa crotonese, per dare risalto ad aree di particolare bellezza naturalistica.

Punelli intende, quindi, fare chiarezza sulla questione. E non le manda a dire: “Leggo con grande stupore l’attacco poco elegante da parte della Giunta e dei consiglieri di maggioranza del Comune di Isola di Capo Rizzuto nei confronti della mia persona e, in particolare, della consigliera Martina Mercurio, che ricordo ai consiglieri di maggioranza che è entrata a farne parte dal marzo 2023. Quello che vorrei dire è che il mio, e il nostro intento come Fdi, è quello di ampliare un progetto già in essere per il Comune di Isola di Capo Rizzuto, all’intera costa crotonese, in una visione più lungimirante che ha come fine quello di incrementare nei prossimi anni il turismo nazionale e internazionale da Isola e verso l’intera costa, per dare maggiore risalto ad un’iniziativa già avviata, perché se è vero che da soli si corre veloce, insieme si arriva più lontano”.

Punelli rispedisce così al mittente le accuse: “In quanto consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, mi sono impegnato a proporre la fattibilità di una via ciclopedonale che collegasse quella appena inaugurata da pochi giorni della Valle del Neto con una realizzata sulla costa che tocchi i territori dei comuni di Crucoli, Cirò, Ciro Marina, Melissa, Crotone, Isola di Capo Rizzuto e Cutro. Tale proposta aveva come obiettivo la crescita dell’intera provincia. Noi di Fratelli d’Italia abbiamo una visione territoriale e non solo locale, in quanto siamo un partito di governo a livello nazionale, regionale e provinciale”.

Ancora il consigliere provinciale di Fdi: “Già consapevoli che l’amministrazione comunale detenesse da tre anni un progetto per la ciclopedonale del solo tratto che interessa il proprio territorio, ci auspichiamo che sapranno trovare il giusto finanziamento per realizzare questo progetto, ma la nostra proposta è quella di dare la possibilità di arrivare nel vostro territorio a turisti che provengono dalla lontana Crucoli, per dare la possibilità di ammirare la bellezza del nostro territorio e dare la possibilità agli amici “isolitani” di ammirare le bellezze della costa nord dello Ionio crotonese, fermo restando che noi vediamo la provincia come un unico territorio da valorizzare”.







ADVERTISEMENT

Punelli, comunque, non manca di riconoscere la validità del lavoro svolto dagli uffici competenti e dichiara, ancora una volta, la sua disponibilità a livello politico, senza preconcetti: “Colgo l’occasione per complimentarmi con l’Ufficio tecnico del Comune di Isola di Capo Rizzuto per la loro abilità nel progettare e reperire fondi regionali e del Pnrr, visto le opere pubbliche che sono partite in questi mesi. È evidente che l’Ufficio tecnico è composto da professionisti che lavorano con impegno e con dedizione. Per questa ragione, sono disponibile a collaborare con l’amministrazione di Isola di Capo Rizzuto, come abbiamo già fatto in passato, quando siamo riusciti a recuperare un finanziamento di 860 mila euro che era andato perduto per il risanamento della rete idrica e fognaria dell’agosto 2023. Fratelli d’Italia è, e sarà sempre, a disposizione di tutti i 27 comuni, indipendentemente dal colore politico, e faremo tutto il possibile per portare nuove risorse al territorio”.

Quindi, Punelli ribadisce la sua apertura per il bene del territorio nel suo complesso: “Considerando il rapporto positivo che mi lega al presidente Sergio Ferrari, come consigliere provinciale mi impegnerò a portare avanti insieme a lui e a tutti il Consiglio provinciale il progetto della ciclopedonale coinvolgendo tutte le amministrazioni della costa del Crotonese e i relativi Uffici tecnici. Mentre alcuni pensano alla propaganda elettorale – conclude – noi pensiamo alle prossime generazioni”.