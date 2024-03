Share on Twitter

Share on Facebook

Nella Casa Circondariale di Crotone, una luce di speranza e gioia ha illuminato il buio dei confini detentivi in occasione della Festa del Papà del 16 marzo 2024. L’evento, intitolato “In campo con Papà: dai Reati alle Reti”, ha trasformato la dura realtà carceraria in un’opportunità per celebrare il legame speciale tra padri e figli.

Organizzato in collaborazione con i tecnici della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) di Crotone, questo evento non solo ha offerto ai detenuti l’opportunità di mostrare il loro talento sul campo da gioco, ma ha anche rappresentato un momento unico per rafforzare i legami familiari e promuovere la riabilitazione attraverso lo sport.

Nonostante le difficoltà e le sfide che affrontano ogni giorno, i detenuti hanno dato il meglio di sé per prepararsi a questa partita speciale. Accompagnati dai loro figli minori, i giocatori hanno potuto condividere momenti di gioia e complicità, superando temporaneamente le barriere fisiche e mentali che li separano.







ADVERTISEMENT

“In campo con Papà” non era solo una partita di calcio; era una dimostrazione tangibile di amore, dedizione e speranza. Ogni passo, ogni gol segnato, rappresentava un piccolo trionfo sulla realtà carceraria, un momento di gioia condivisa tra padri e figli.

Ma l’evento non si è limitato alla competizione sportiva. Durante la giornata, sono state organizzate attività ludiche e momenti di condivisione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di rafforzare i legami familiari e creare ricordi preziosi che dureranno per sempre.

Al termine della partita, la F.I.G.C. di Crotone ha distribuito ai bambini presenti dei piccoli braccialetti, simbolo di questa giornata speciale trascorsa insieme ai loro papà dietro le sbarre. Un gesto semplice ma significativo, che ha reso tangibile l’amore e la dedizione che lega queste famiglie nonostante le difficoltà incontrate.