Continua l’attività di controllo del NOA (Nucleo Operativo Ambientale) del Comando di Polizia Locale in relazione al contrasto contro l’abbandono indiscriminato di ingombranti.

Controlli, con l’ausilio di fototrappole, che si effettuano in tutti i quartieri cittadini.

Nello specifico le telecamere di sorveglianza hanno ripreso soggetti in viale Regina Margherita, una zona centrale della città, che avevano abbandonato materassi, una cucina e mobili in legno.







Sono in corso gli accertamenti per la loro identificazione e, come è avvenuto per precedenti casi, saranno sanzionati.

Prosegue, inoltre, anche il servizio in borghese con relativi appostamenti