“C’è ancora tempo per te” è il titolo del romanzo di Teresa Pugliese, edito da Libritalia e già presente alla Fiera Internazionale della Piccola e Media Editoria “Più libri, più liberi” di Roma, presentato presso il Max sabato 23 marzo a Cirò Marina. A introdurre la serata la padrona di casa Antonietta Castiglione presidente della F.I.D.A.P.A. di Cirò Marina, associazione che ha fortemente voluto ed organizzato l’evento; presenti, in rappresentanza dell’istituzione comunale, anche l’assessore alla cultura Maria Grazia Panebianco e la consigliera comunale Virginia Marasco. Moderatrice della serata Anna Maria Russo psicologa e psicoterapeuta, past president F.I.D.A.P.A. che ha accompagnato l’autrice in una sorta di viaggio nelle emozioni, percorso insieme agli studenti della V C del Liceo Scientifico Ilio Adorisio di Cirò, preparati e coadiuvati dalla Professoressa Maria Calabretta. I ragazzi hanno letto e interpretato brani tratti dall’opera traendo domande dalle quali è nata una conversazione che ha saputo sottolineare le tante sfumature di vita contenute nel libro. Il volume è, infatti, un invito alla riflessione su alcuni temi molto importanti e problematiche legate soprattutto all’età giovanile quali: l’omosessualità, la depressione, l’ansia sociale, i disturbi alimentari, ma anche semplicemente quelle che sono le quotidiane e normali difficoltà che tutti nella vita possono affrontare, e che a volte solo un percorso psicoterapeutico può risolvere. Le storie di Paola, Sara, Antonio, Michela, hanno preso vita catturando l’attenzione del pubblico presente in sala immerso nel pieno spirito del romanzo. A fare da cornice ad una serata ricca di emozioni la voce straordinaria di Mariacarla Murano e Peppino Martino che hanno interpretato celebri brani della musica italiana.







