Il talento italiano nel mondo dello sport è pronto a fare la sua comparsa sulla scena internazionale, e questa volta è Francesco Pio Renda, un giovane di soli 15 anni di Cirò Marina, a portare l’orgoglio e la determinazione dell’Italia al Campionato del Mondo di English Sporting a Pennsville, New Jersey, USA, nella categoria Junior.

Il percorso di Francesco verso questo palcoscenico mondiale è stato caratterizzato da successi impressionanti fin da giovanissimo. Dopo aver trionfato in un Campionato Nazionale e in due Gran Premi svoltisi a Campagna (SA), è stato selezionato dalla Commissione Nazionale della Fidasc Italia per rappresentare il nostro Paese nella categoria Junior. La sua passione per il tiro a volo è stata coltivata fin dall’infanzia, grazie ai genitori Enzo Renda e Maria Rosaria Pettinato, veterani del settore sportivo che gestiscono un poligono da tiro a Ciro (KR). Questa eredità sportiva ha alimentato la sua dedizione e il suo impegno, facendogli conquistare risultati straordinari sul campo di gara.

Nel corso del 2022 e del 2023, Francesco ha già dimostrato il suo valore ottenendo numerosi successi in questa disciplina, e il 2024 ha visto l’inizio di un’altra stagione di trionfi con tre vittorie consecutive che gli hanno garantito un posto nel Campionato del Mondo in America.

Le sue recenti vittorie sono state raggiunte grazie all’utilizzo di un fucile di ultima generazione, il sovrapposto 828 U SPORT, sponsorizzato dalla prestigiosa BENELLI Armi Urbino, a cui Francesco rivolge un sentito ringraziamento per la fiducia riposta in lui.

Oltre alla famiglia, Francesco è grato a tutti coloro che lo hanno sostenuto lungo il suo percorso, inclusi amici, compagni di squadra, e il suo circolo sportivo locale. In particolare, desidera ringraziare il Presidente Nazionale della Fidasc, Prof. Felice Buglione, e la BENELLI ARMI S.P.A, per il loro sostegno e incoraggiamento costante. Anche il Presidente Regionale della Fidasc, Francesco Citriniti, e il Direttivo Provinciale della Fidasc KR, hanno contribuito al suo successo, insieme ad altri sostenitori come U. Pugliese, G. Vrenna, G. Folino, F. Malena, A. Amoruso, A. Balladelli, E. Lugli, il CONI di KR e CONI Calabria.

Non da ultimo, un ringraziamento speciale va ai suoi genitori, Enzo e Rosaria, che oltre a essere suoi genitori sono anche i suoi allenatori e mentori. La loro guida e il loro sostegno costante hanno contribuito in modo significativo al suo successo finora.







Inoltre, Francesco porterà con sé in America il nome della zia Rosa Renda, a cui è dedicato il poligono dove ha iniziato a praticare questo sport. La sua presenza spirituale sarà un’ispirazione durante la competizione.

Con il sostegno di tutta la comunità e il suo impegno instancabile, Francesco è pronto a dimostrare al mondo intero il talento e la determinazione degli atleti italiani. Auguriamo a Francesco il meglio in questo Campionato del Mondo e nelle sue future imprese. Forza Francesco, l’Italia è con te!