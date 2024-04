Share on Twitter

Share on Facebook

Nel corso di specifici servizi finalizzati alla repressione dell’attività di spaccio di stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un 24enne crotonese, sorpreso proprio mentre cedeva una dose di cocaina ad un ragazzo nei pressi della centralissima Piazza Pitagora.

I movimenti sospetti dei due soggetti hanno attirato l’attenzione degli operatori i quali, dopo essersi appostati, hanno avuto modo di assistere alla cessione di un involucro, in cambio di una banconota da 20 euro, per cui sono immediatamente intervenuti.

L’acquirente è stato segnalato amministrativamente al Prefetto come assuntore di stupefacente, mentre il presunto spacciatore è stato sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina, 2 grammi di eroina e poco più di 1 grammo di hashish, oltre ad 880 euro in banconote di vario taglio e un bilancino elettronico.







ADVERTISEMENT

La perquisizione è stata quindi estesa alla sua abitazione, ove sono stati poi rinvenuti altri 3 grammi circa di cocaina e hashish, ed un altro bilancino elettronico.

Dopo gli accertamenti sulla sostanza rinvenuta, condotti dagli operatori del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, il soggetto è tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.