Querelle in consiglio tra maggioranza e minoranza su opere triennali e bilancio di previsioni i quali hanno votato contrari– Per l’ex sindaco Francesco Paletta i lavori per le opere già cantierati sono a rilento; “non è colpa nostra se a volte la burocrazia ed i ritardi dei trasferimenti statali e regionali ci costringono a rallentare un po i lavori che comunque, la maggior parte di essi sono ormai in dirittura d’arrivo”–

ha chiosato il sindaco Mario Sculco. Molti sono i progetti che sono stati inseriti nel Piano Triennale delle Opere PubblicheAnno 2024-2026, sia quelli che erano già cantierati dalla vecchia gestione di cui io stesso facevo parte, sia nuovi – ha detto il primo cittadino, finalmente alcune opere sono state ultimate come il costone cimitero, il costone Arenacchio a cui manca poco, le opere già terminate contro il dissesto idrogeologico dei torrenti Santa Venere, e palombella, la captazione idrica in fase di progettazione, le stradette interpoderale già terminate, la rete fognaria in corsa d’opera, come pure prossimamente sarà avviato il progetto su dissesto idrogeologico della zona Falcone, che andrà a completare l’altro progetto di due milioni di euro del centro storico in gara prossimamente. E ancora la prosecuzione del secondo lotto castello il quale dovrebbero essere confermato, e poi il restauro del terzo lotto del castello. Ma anche l’utilizzo degli immobile confiscati, mentre proseguono anche i lavori sul campo sportivo. Anche la centralissima piazza Pugliese cambierà look : saranno abbattute i restanti immobili che ancora sono attaccati al castello per rendere la piazza, una volta restaurato il castello, l’importanza che merita, magari con area pedonale come ha suggerito il consigliere Paletta. Sarà attivato anche il sottopassaggio che da via Lilio va in via Sanzio per dare respiro al traffico. Sono stati inseriti nelle opere triennali anche Palazzo Pignatari nel cui sotto suolo c’è un importante frantoio del 500, come pure l’efficientemente dell’illuminazione pubblica. Ogni progetto ha detto Sculco è seguito scrupolosamente affinchè siano completati, trasferimenti permettendo, sia quelli progettati dalle vecchie amministrazioni sia quelle attuali con lo stesso interesse.

Ma non solo centro storico prosegue il sindaco Sculco stiamo lavorando anche per il potenziamento della zona a mare della Marinella ottimizzandola portandoci la corrente elettrica e con un altro progetto in zona Cappella pensiamo di portare la condotta idrica fino alla Marinella, con vasca di accumulo, con un piano spiaggia di urbanizzazione.







Parere discordante per il consigliere Paletta sul pianotriennale per il ritardo nelle esecuzioni dei progetti –“non c’è una forza propulsiva per le progettualità, andate troppo a rilento, almeno sui piccoli interventi potevate intervenire come l’area Pompei, area Madonna delle Grazie e Donna Pippa ancora rimasti incompleti. Come pure prosegue l’ex sindaco- il campo sportivo doveva essere una priorità ha una valenza educativa, il dissesto idrogeologico andava completato prima dell’inverno, e i lavori sul centro storico per 2 milioni andavano iniziati altrimenti si rischia di perdete il finanziamento, e mentre gli altri comuni hanno già fatto la loro programmazione inerente i Royalti, noi con i nostri 583 mila euro avremmo potuto progettare altre opere importanti, come pure prosegue Paletta su Piazza Pugliese- con l’ipotesi progettuale di €. 800.000 da realizzare con un mutuo con la Cassa depositi e prestiti invece si è espressa preoccupazione perché le risorse vanno cercate nei numerosi finanziamenti che ci sono per i Comuni e non con i mutui che aggravano il bilancio, mentre ilcomune-prosegue ha intenzione di pagare le rate con la copertura provenienti dalle quote del parco eolico. Infine i consiglieri di minoranza hanno chiesto di inserire nel bilancio le somme delle Royalties Eni (pari a circa €. 583.000) che insieme a quelle del parco eolico (€. 350.000) rappresentano “un tesoretto” importante da utilizzare per migliorare e riqualificare il paese, anche nelle periferie”.

Approvato dalla sola maggioranza anche il DUP che ha avuto il parere favorevole del revisore dei conti. Sul bilancio di previsione che ha avuto il parere favorevole del revisore dei conti, ha relazionato il responsabile dell’ufficio finanziario Natalino Figoli, il quale ha detto che è un bilancio in equilibrio, con un avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 di 93.744,03. Hanno votato contrario la minoranza.

Infine è stato deliberato di accreditare il museo di Lilio, il quale dovrà avere un proprio regolamento che consentirà di immetterlo nella rete nazionale dei musei .