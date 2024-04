Nelle prestigiose manifestazioni cani di interesse nazionale ed internazionale in Italia, due magnifici esemplari di Setter Irlandese Rosso stanno conquistando l’attenzione e i cuori degli appassionati. Si tratta di Brando dei Diamanti Rossi e Artemisia Gentileschi, i cani di Antonio Carbone di Cirò Marina che stanno brillantemente collezionando le più alte qualifiche.

Con le loro impressionanti performance, Brando e Artemisia hanno ottenuto i prestigiosi riconoscimenti ENCI CAC (Certificato Attitudine Campionato Italiano), CACIB (Certificato Attitudine Campionato Internazionale Bellezza), BOB (Migliore di Razza) e BOG (Migliore di Gruppo) nelle competizioni sia nazionali che internazionali, confermando la loro straordinaria bellezza e attitudine.

Questi due eccezionali Setter non solo si distinguono per la loro eleganza e portamento, ma anche per la loro eccezionale attitudine in pista. Con la guida esperta di Antonio Carbone, Brando e Artemisia stanno dimostrando di essere non solo cani di straordinaria bellezza, ma anche atleti di grande talento.







L’augurio è che Brando dei Diamanti Rossi e Artemisia Gentileschi possano continuare a brillare nelle future competizioni e raggiungere presto il prestigioso traguardo del Campionato Italiano ed Internazionale di Bellezza. Il loro successo non solo onora il loro proprietario, ma anche l’intera comunità degli amanti dei cani, dimostrando il valore e l’eccellenza della razza Setter Irlandese Rosso.