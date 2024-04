Share on Twitter

Il clima italiano sta vivendo momenti di grande contrasto in questi giorni, con temperature record che sorprendono e un ritorno all’inverno alle porte.

Caldo anomalo sulla Calabria

Un potente anticiclone di origine subtropicale ha influenzato il clima italiano, portando temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Questo fine è inizio settimana, la Calabria si troverà immersa in un caldo tipicamente estivo. Le temperature lungo le coste e nelle pianure oscilleranno tra i 25°C e i 28°C, raggiungendo punte di 30-31°C in alcune zone come la Valle del Crati, Piana di Sibari e Marchesato. Sorprendentemente, anche le aree montane vedranno temperature elevate, con valori attesi tra i 20-21°C nei principali villaggi e addirittura 16-17°C sulla cima della Sila, a 2000 metri di quota. Questa situazione soleggiata e stabile si protrarrà fino a Lunedì.







Cambio di scena: torna l’inverno da mercoledì

Nonostante l’atmosfera estiva, questo clima da record è destinato a concludersi bruscamente. A partire dalla serata di martedì 16 aprile, un fronte freddo di origine polare marittima raggiungerà il Sud Italia, causando un drastico calo delle temperature. Secondo le previsioni, da mercoledì si verificherà un calo termico di oltre 10-12°C sull’intera Calabria. Le temperature diurne difficilmente supereranno i 16-17°C, e nelle ore notturne e al primo mattino si prevedono locali gelate tardive. In poche ore, l’ambiente passerà da un clima estivo a uno invernale, con sbalzi termici significativi.

In conclusione, l’Italia si prepara a un rapido cambio di stagione, da un caldo estivo a un ritorno dell’inverno con temperature più tipiche di questa stagione e possibili precipitazioni. È consigliabile prepararsi a questo repentino mutamento climatico, adottando le giuste misure di protezione e vestiario.