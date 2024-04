ADVERTISEMENT

Ritorna il torneo di calcio a 5 che si organizza in occasione dell’approssimarsi delle manifestazioni dedicate al Santo Patrono della città “S.Cataldo”, che si celebrano ogni anno nelle giornate precedenti 10 maggio. Partirà infatti martedì, 16 aprile il torneo che vedrà impegnate 12 squadre, suddivise in 3 gironi, Accederanno alla fase successiva le prime due di ogni girone più le due migliori terze. Dopo il sorteggio e la composizione di due gironi si procederà quindi con i quarti di finale, semifinali e finale. Saranno premiate le prime tre classificate, Il miglior giocatore e il miglior portiere del torneo. Il torneo organizzato da Vincenzo Agresti in collaborazione con Michele Palmieri e il comitato di S.Cataldo, si disputerà presso l’impianto sportivo Top Player e il ricavato sarà devoluto per l’organizzazione delle celebrazioni civili predisposte per il Santo Patrono. Un torneo che si annuncia molto partecipato e che sperano gli organizzatori, sarà svolto in un clima gioioso e festoso in piena amicizia e condivisione.

Oscare Grisolia