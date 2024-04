E’successo la notte scorsa quando una Fiat Tipo verso le 20:30percorrendo la strada provinciale Cirò- Cirò Marina all’altezza della zona Rinacchiello, è sbandata andando a sbattere al guardRail , i due ragazzi di 28 e 29 anni che occupavano l’auto, se la sono cavata con qualche contusione, ma l’auto distrutta. I due sfortunati sono stati soccorsi dall’ambulanza e dai carabinieri di Ciro marina. “Siamo doloranti per il trauma subito- hanno detto i due ragazzi, ci siamo visti davanti all’improvviso un cinghiale che ci ha fatto sbandare- potevamo rischiare la vita”. Il problema dei cinghiale è un problema grave per tutto il territorio, ormai sono così numerosi il cui numero è ormai fuori controllo. Purtroppo ad oggi qualsiasi provvedimento adottato è risultato insufficiente tanto che i vignaioli continuano a lamentarsi dei danni subiti da questi ungulati, ormai te li trovi in giardino, davanti casa è diventato un vero flagello, per questo bisogna prendere seri provvedimenti per contrastare questo annoso problema.







